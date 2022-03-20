20 Mart 2022 Pazar 11:50 - Güncelleme: 20 Mart 2022 Pazar 11:50

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel de şarkıcılığa soyunuyor. Sosyal medyada verdiği pozlarla sık sık gündeme gelen Havva Öztel, 'Bergen'e Saygı' albümünün ikinci serisinde şarkı söylemeye hazırlanıyor. Peki Aleyna Tilkinin annesi Havva Öztel kimdir? Havva Öztel kaç yaşında?

HAVVA ÖZTEL KİMDİR KAÇ YAŞINDA ASLEN NERELİ?

Havva Öztel 1978 yılında dünyaya gelmiştir. 44 yaşındaki Havva Öztel, eşi Mehmet Tilki'den 2017'de boşandıktan sonra kızları Aleyna Tilki ile birlikte yaşamaya başlamıştır.

Aslen Trabzonlu olan Havva Özetel, kızı Aleyna Tilki şöhret olmadan önce bir okulda müdür yardımcısı olarak görev yapıyordu. Havva Öztel, kızının şöhreti sonrasında bir yurt sahibi oldu. Havva Öztel, kızının destiğiyle ayrıca bir spor markası kurdu.

ALEYNA TILKI: SESIMI ANNEMDEN ALDIM

Aleyna Tilki verdiği bir röportajda sesini annesinden aldığını söylemiştir.

ALEYNA TİLKİ KİMDİR?

Aleyna Tilki, Trabzonlu bir anne ve Konyalı bir babanın çocuğu olarak Konya'da dünyaya geldi.

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılmasıyla ilk kez televizyonlarda görüen Aleyna Tilki, Ağustos 2016'da Türk besteci ve aranjör Emrah Karaduman'ın "Cevapsız Çınlama" adlı single'ında vokal olarak yer aldı.

Single'ın YouTube'da yayınlanan klibi 2016'da Türkiye'de en çok izlenen video klip oldu ve bir yıl içinde 300 milyondan fazla izlendi. Böylece en çok izlenen Türkçe şarkı klibi unvanını yakaladı.

Şarkı ise MusicTopTR Resmî Listesi'nde 2 numaraya kadar yükseldi. Aleyna Tilki, Temmuz 2017'de ilk solo single'ı "Sen Olsan Bari"yi yayımladı ve Türkiye'de aynı listede 1 numara oldu.

1.65 boyundaki Aleyna Tilki geçtiğimiz yıllarda 'Cevapsız Çınlama', 'Sen Olsan Bari', 'Yalnız Çiçek', 'Dipsiz Kuyum' şarkılarının ardından Taksim Trio ile beraber Bergen'in "Sen Affetsen Ben Affetmem" şarkısını yorumladı. Şarkı, YouTube'da 40 milyon dinlenme rakamına ulaştı.