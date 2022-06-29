Ali Ağaoğlu kaç yaşında? İşte Ali Ağaoğlu'nun son hali

Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi. Bu haber sonrası Ali Ağaoğlu'nun son hali merak edildi. Özel bir hastanede tedavi altına alınan Ağaoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin bil bilgi paylaşılmadı. Peki Ali Ağaoğlu kimdir, kaç yaşında? İşte Ali Ağaoğlu'nun son hali

ALI AĞAOĞLU KIMDIR, KAÇ YAŞINDA?

Ali Ağaoğlu, 1954 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya gelmiştir. Babası, İstanbul'da döneminin tanınmış müteahhitlerinden biri olan Mithat Ağaoğlu'dur.

2013 yılında Forbes'in yaptığı araştırmaya göre, 2.7 milyar ABD doları servetiyle, Türkiye'nin 8'inci dünyanın ise 527'inci en zengin iş adamıdır.

Türkiye Vergi Rekortmenleri Listesinde ilk kez 2008 yılında yer almıştır.

Ali Ağaoğlu, genç yaşlarında hem okuluna devam etmiş hem de babasının isteği üzerine müteahhitliği temelden öğrenmeye başlamıştır. Babasının geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı yüzünden bir süreliğine işlerin başına geçmiştir. Bu dönemde işlerin yoğunluğu sebebiyle Ağaoğlu liseyi yarıda bırakmak zorunda kalmıştır.

Ali Ağaoğlu, 1977 senesinde babasıyla ticari olarak yolları ayırmış ve Ağaoğlu Şirketler Grubu'nu kurmuştur.

1981 yılından itibaren toplu konut siteleri inşa etmeye başlayan Ağaoğlu, özellikle 1990'lı yılların sonunda başlattığı "My" konseptiyle biliniyor.

Ali Ağaoğlu, Forbes'in 2012 senesinde yayınladığı "En Zengin 100 Türk" listesinde 10'uncu sırada yer aldı.

Ağaoğlu Şirketler Grubu'nun patronu Ali Ağaoğlu'nun 2013'te Petek Ertüre'den Ali Ege adında bir oğlu oldu.

İşte Ali Ağaoğlu'nun son hali