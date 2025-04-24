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Ali canıyla sınanıyor, Seher kalbiyle... Bir Zamanlar İstanbul'da gerilim tırmanıyor

TRT 1'in büyük ilgi gören dizisi Bir Zamanlar İstanbul, 25 Nisan Cuma akşamı yayınlanacak yeni bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Ali, bir suikastı önlemek isterken kurulan tuzağın hedefi olurken, Seher'le arasında yeni bir bağ kurulur. Ancak hem fiziksel hem de duygusal yaralarla sınanan Ali'yi sarsıcı gelişmeler beklemektedir. Öte yanda Nermin'in intikam planları, Külhan ve Mithat'ın karanlık hesapları ile birleşince gerilim tırmanır. Aile içi çatışmalar, kırılma noktasına gelen aşklar ve gençlerin umut dolu mücadelesi ise bölümün dikkat çeken diğer unsurları olacak.

24 Nisan 2025 Perşembe 12:19 - Güncelleme:
Ali canıyla sınanıyor, Seher kalbiyle... Bir Zamanlar İstanbul'da gerilim tırmanıyor
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TRT 1'de yayınlanan başrollerini Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un paylaştığı çağdaş bir Köroğlu hikâyesi olan "Bir Zamanlar İstanbul" 25 Nisan Cuma (yarın) günü saat 20.00'de yeni bölümüyle ekranlara gelecek.

Bir Zamanlar İstanbul'un yeni bölümünde neler olacak?

Ali, İzzetbegoviç suikastını durdurmak için girdiği mücadelede, Mithat ve Külhan'ın kurduğu pusuya takılır ve kurşunların hedefi haline gelir. Olanlar herkesi derin bir çaresizliğe sürüklerken, Seher'in Ali'ye verdiği kan ikisinin kalpleri arasında yıkılan köprüleri tekrar inşa etmeye başlar. Ancak doktorun verdiği haber herkesi sarsar, Ali de aldığı bir haberle bir kez daha yaralanır.

Nermin yaşadıklarının intikamını almak için Ali ve Külhan'ı yavaş yavaş yok etmeye yönelik planlar yapar. Külhan ise Mithat ile birlikte, İSKİ skandalını kapatmak için mühendis Muzaffer Terkin'in savcıya verdiği isimleri teker teker temizlemeye başlar. O sırada Çetin ailesini korumak için defterdeki sırları bir silah gibi kullanır ama kurduğu plan Ali'nin en yakınlarından birini hedef haline getirirken, Tuna ailesinde ise Gökhan'ın kot hayali ve yaşadığı başarısızlıklar kendine olan inancını sarsar. Bir yanda tefeci belası, bir yanda ailesi, diğer yanda ise bir anda ortaya çıkan Çiğdem her şeyi karıştırır.

Tüm bu kaosun ortasında Aygül gibi farklı düşüncelere sahip öğrencilerin de katılmasıyla dernek gençler için bir umut ışığı olmaya devam eder. Seher ve Ali ise gelecekleri için umutlanacakken Seher'in Ali'ye olan inancı, Ali'nin Seher'e olan aşkı sınanmaya başlar. "Aşk mı, intikam mı?" sorusu, her an patlamaya gebe bir hale gelir.

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