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Alina Boz'la Cihangir Ceyhan Bir Zamanlar İstanbul'daki sürprizi açıkladı!

Alina Boz ile Cihangir Ceyhan'ın başrolü oldukları Bir Zamanlar İstanbul, yeni bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Dizinin başrolleri Cihangir Ceyhan ile Alina Boz, yeni bölümde seyirciyi bekleyen sürprizleri paylaştılar.

HABER MERKEZİ4 Nisan 2025 Cuma 12:59 - Güncelleme:
Alina Boz'la Cihangir Ceyhan Bir Zamanlar İstanbul'daki sürprizi açıkladı!
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TRT 1'in Cuma akşamları ekrana gelen dizisi Bir Zamanlar İstanbul, bir haftalık aranın ardından ekrana geri dönüyor. Dizinin başrol oyuncuları Cihangir Ceyhan ve Alina Boz, hem kısa molanın ekibe nasıl yansıdığını hem de yeni bölümde seyirciyi bekleyen gelişmeleri paylaştı.

Cihangir Ceyhan, aksiyon dolu sahnelerin temposunun hiç düşmediğini ve hikâyenin daha da heyecanlı hale geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Sezon başından beri çok istikrarlı ve yoğun aksiyon sahnelerimiz olduğu için tempomuz bir an bile düşmedi. Hem oyuncu arkadaşlarıma hem de ekibe bu kısa ara ilaç gibi geldi. Seti çok özlemişiz. İzleyicilerimizle buluşmak için gün sayıyoruz."

Alina Boz ise yeni bölümde izleyicileri büyük sürprizlerin beklediğini, şu sözlerle paylaştı:

"Bu bölüm itibariyle Ali artık peşinde olduğu kasetin sırrını çözer ve bir sonraki yorucu etap başlar. Seher'le ilişkilerinde de kendilerine göre daha ileri bir noktaya gelirler."

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