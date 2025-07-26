Alişan gözdağı verdi! '6 bin kişilik ordu...'

Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı esprili paylaşımıyla hem takipçilerini güldürdü hem de gündeme oturdu. Bir hindi çiftliğinde çekilen videoyu Instagram'da paylaşan Alişan, mizahi üslubunu yine konuşturdu.

Arkası yüzlerce hindiyle dolu bir görüntü eşliğinde kamera karşısına geçen Alişan, videoya "Herkes ayağını denk alsın. 6000 kişilik hindi ordum" notunu düştü. Paylaşımında ise "Evet arkadaşlar, 6 bin tane hindi var arkamda. Bundan sonra 6 bin hindiyle gezeceğim, ayağınızı denk alın" sözleriyle takipçilerini kahkahaya boğdu.

Alişan'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Şarkıcının takipçileri "Hindi generali Alişan" yorumunda bulundu.