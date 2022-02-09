Alişan ile Buse Varol boşanıyor mu? Alişan'dan ilk açıklama

9 Şubat 2022 Çarşamba 10:13 - Güncelleme: 9 Şubat 2022 Çarşamba 10:13

Genç çiftin geçtiğimiz günlerde çocuklarının doğum gününü ayrı ayrı kutlaması sonrası ortaya atılan Buse Varol ile Alişan çifti boşanıyor iddiaları gerçek çıktı. Genç çiftin çocuklarına 60 bin TL'ye bir dadı tuttuğu haberi sonrası şimdi de magazin gündemi çiftin boşanma haberi ile çalkalanıyor.

ALİŞAN İLE BUSE VAROL BOŞANIYOR MU?

Geçtiğimiz günlerde kızları Eliz'in birinci doğum gününü ayrı ayrı kutlayan Alişan ve Buse Varol'un Boşanma aşamasında olduğu ortaya çıktı! Gizlilik içinde yasal işlemleri başlatan çift, haberin duyulmaması için özen gösterse de çifte yakın kaynaklar boşanmayı doğruladı.

ALİŞAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Konuyla ilgili ilk açıklama Alişan'dan geldi.

Şarkıcı, Instagram'dan yaptığı paylaşımda; "Dilekçeler verilmiş. Kararlar alınmış. Yok o haklıymış, yok bu haklıymış. Kardeş kaybetmenin acısını yaşarken, daha yeni yeni toparlanmaya çalışırken, her gün gözyaşı döken annemi, eşimi, rahmetli kardeşimin eşini, çocuklarımı, yeğenlerimi ne olur rahat bırakın. Her ailede yaşanabilecek şeyler bunlar. Biz bir karar verirsek açıklarız söyleriz. Ama bizim adımıza karar vermeyin lütfen. Ne olur artık senaryolar üretmeyin yorum yapmayın, bizi bize bırakın. Kararı biz verelim. Sonra ne isterseniz konuşursunuz yorum yaparsınız" ifadelerini kullandı.