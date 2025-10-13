İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ekim 2025 Pazartesi / 21 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8082
  • EURO
    48,4316
  • ALTIN
    5502.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Magazin
  • >
  • Alişan Malatya Kültür Yolu Festivali'nin son gününde konser verdi!
Magazin

Alişan Malatya Kültür Yolu Festivali'nin son gününde konser verdi!

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Malatya'da konser veren şarkıcı Alişan, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

HABER MERKEZİ13 Ekim 2025 Pazartesi 16:17 - Güncelleme:
Alişan Malatya Kültür Yolu Festivali'nin son gününde konser verdi!
ABONE OL

Şarkıcı Alişan kuvvetli yağmurun etkili olduğu Malatya Kültür Yolu Festivali'nin son gününde, sahneye çıkarak Malatya 100.Yıl Kent Parkı'nda dinleyicileriyle buluştu.

Mikrofonun ıslanmaması için şemsiye ile konser veren şarkıcı; "Fark Atıyor", "Olay Bitmiştir", "Var Ya" gibi şarkılarının yanı sıra Malatya yöresi başta olmak üzere birçok yöreden seslendirdiği hareketli türkülerle hayranlarını coşturdu. Alanı dolduran kalabalık, yağmura aldırış etmeden konser boyunca Alişan'a eşlik etti.

Yağmur nedeniyle konserini erken sonlandırmak zorunda kalan Alişan sahnede yaptığı konuşmada, "Yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Çok ıslandınız, hasta olmasın kimse. Malatya'ya bir konser borcum var. Sizi çok seviyorum Malatya" dedi.

  • kültür yolu festivali
  • malatya kültür yolu festivali
  • alişan

ÖNERİLEN VİDEO

Filipinler'de şiddetli deprem: Anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.