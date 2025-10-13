Alişan Malatya Kültür Yolu Festivali'nin son gününde konser verdi!

Şarkıcı Alişan kuvvetli yağmurun etkili olduğu Malatya Kültür Yolu Festivali'nin son gününde, sahneye çıkarak Malatya 100.Yıl Kent Parkı'nda dinleyicileriyle buluştu.

Mikrofonun ıslanmaması için şemsiye ile konser veren şarkıcı; "Fark Atıyor", "Olay Bitmiştir", "Var Ya" gibi şarkılarının yanı sıra Malatya yöresi başta olmak üzere birçok yöreden seslendirdiği hareketli türkülerle hayranlarını coşturdu. Alanı dolduran kalabalık, yağmura aldırış etmeden konser boyunca Alişan'a eşlik etti.

Yağmur nedeniyle konserini erken sonlandırmak zorunda kalan Alişan sahnede yaptığı konuşmada, "Yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Çok ıslandınız, hasta olmasın kimse. Malatya'ya bir konser borcum var. Sizi çok seviyorum Malatya" dedi.