Alişan mutluluğun sırrını verdi!

Oyuncu Buse Varol ile evli, iki çocuk babası olan şarkıcı Alişan, mutlu olmanın sırrını verdi. Evlenmeden önce 'eşimin dışarı çıkmasına izin vermem, temizlik yapmam' derdim diyen Alişan, 'İnsanın fikrinin değişebileceğine evlendikten sonra inandım. Mutlu olmak istiyorsan eşine itaat edeceksin' karşılığını verdi.

Alişan Şubat ayında eşi Buse Varol'la kutsal topraklara gitmişti. Ünlü isim o anları, "Allah'ım sana şükürler olsun 3. Kez buraları görmeyi bana kısmet ettiğin için, bu mübarek kandil gününde burada olmayı kısmet ettiğin için, eşimle birlikte umre yapma fırsatı verdiğin için" sözleriyle paylaşmıştı.