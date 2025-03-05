İSTANBUL 12°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mart 2025 Çarşamba / 6 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4455
  • EURO
    39,0949
  • ALTIN
    3413.19
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Magazin

Alişan mutluluğun sırrını verdi!

Şarkıcı Alişan, mutluluğun sırrını paylaştı. Evli ve iki çocuk babası olan Alişan, 'Mutlu olmak istiyorsan eşine itaat edeceksin' yorumunda bulundu.

Haber Merkezi5 Mart 2025 Çarşamba 16:17 - Güncelleme:
Alişan mutluluğun sırrını verdi!
ABONE OL

Oyuncu Buse Varol ile evli, iki çocuk babası olan şarkıcı Alişan, mutlu olmanın sırrını verdi. Evlenmeden önce 'eşimin dışarı çıkmasına izin vermem, temizlik yapmam' derdim diyen Alişan, 'İnsanın fikrinin değişebileceğine evlendikten sonra inandım. Mutlu olmak istiyorsan eşine itaat edeceksin' karşılığını verdi.

Alişan Şubat ayında eşi Buse Varol'la kutsal topraklara gitmişti. Ünlü isim o anları, "Allah'ım sana şükürler olsun 3. Kez buraları görmeyi bana kısmet ettiğin için, bu mübarek kandil gününde burada olmayı kısmet ettiğin için, eşimle birlikte umre yapma fırsatı verdiğin için" sözleriyle paylaşmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.