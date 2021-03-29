Almeda Abazi ve oğlu koronavirüse yakalandı! Almeda Abazi kimdir, nerelidir?

29 Mart 2021 Pazartesi 11:34 - Güncelleme: 29 Mart 2021 Pazartesi 11:34

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman'ın Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından, eşi Almeda Abazi ve oğlu da koronavirüse yakalandı. Bu haber sonrası Almeda Abazi kimdir? Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi nereli gibi sorular gündeme geldi. İşte haberin detayları...

Günaydın'ın haberine göre; Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi sosyal medya hesabından oğlu Efehan ile kendisinin de koronavirüse yakalandığını ve tüm ev halkının koronavirüs olduğunu duyurdu.

"EFEHAN, BEN VE TÜM EV HALKININ KOVİD-19 POZİTİF OLDUĞUNU ÖĞRENDİK"

Instagram hesabından yaptığı açıklamada Almeda Abazi, "Merhabalar herkese, o kadar çok mesaj alıyorum ki, durumumuzla alakalı, ilginiz ve endişeniz için çok teşekkür ederim.

Almeda Abazi, "Yapılan testler sonucunda oğlumuz Efehan, ben ve tüm ev halkının Covid-19 pozitif olduğunu öğrendik. Bu arada eşim Tolgahan da hastaneden çıktı, tedavisi evde devam ediyor. Herkese sağlıklı günler diliyor ve bu hastalığa karşı çok dikkatli olmasını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İkinci bebeğini kucağına almaya hazırlanan Abazi, "30 haftalık hamileyim ve şu an hamileliğimden dolayı ilaç tedavisi uygulanmıyor. Maalesef ki vitaminlerle atlatmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

Tolgahan Sayışman mutantlı virüse yakalanmıştı

Tolgahan Sayışman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada mutasyonlu Koronavirüs'e yakalandığını duyurmuştu.

ALMEDA ABAZİ KİMDİR, NERELİDİR?

Almeda Abazi Sayışman (1992, Tiran), Arnavut asıllı Türk model ve oyuncu. 2008' de Miss Globe Kâinat Güzeli yarışmasını kazanmıştır.

Oyuncu eğitimi almaktadır. Lise eğitimini İstanbul Özel Tarhan Koleji'nde tamamlamış, İstanbul Aydın Üniversitesi Bilim-Sanat Akademisi Oyunculuk Bölümü'nde eğitim almıştır.

Eğitimine Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisi olarak devam etmektedir. Oyuncu Tolgahan Sayışman'la 13 Şubat 2017 tarihinde Los Angeles'ta evlenmiştir.

ÇALIŞMA HAYATI

Almeda Abazi, Konak ve Show Business filmlerinde ve Ayrılık adlı TRT dizisinde rol almıştır. Ayrıca Survivor Ünlüler - Gönüllüler ve Yok Böyle Dans yarışmalarına katılmıştır. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Valeria adıyla yer almıştır.

Tv8 kanalında Murat Ceylan ile birlikte Para Bende programını sundu. 2015 Yılında tekrar Survivor All Star yarışmasına katılmıştır.

2007 yılında Miss Tirana (Tiran Güzeli), 2008 yılında Miss Albania (Arnavutluk Güzeli) ve 2008 yılında Miss Globe (Kâinat Güzeli) seçilerek ödül almıştır.