Almula Merter kaç yaşında, nerelidir? Almula Merter kimdir?

Ferdi Merter’in kızı olan Almula Merter evlat edindiği iki İngiliz kardeş ile İngiltere’de yaşamasına rağmen Türkiye’de adından söz ettirmeye başladı. “Almula Merter kimdir? Almula Merter kaç yaşında, nerelidir?” sorularına vatandaşlar tarafından yanıt aramaya başlandı. Peki, Londra'da kimsesiz iki kız kardeş edindiği haberleriyle gündeme gelen Almula Merter kimdir? İşte haberimizin detayları...

ALMULA MERTER KİMDİR?

Tiyatro sanatçısı Ferdi Merter'in kızı olan Almula Merter, 1966 yılında Ankara‘da doğdu. Annesinin adı Cansın’dır. 1982 ile 1984 yılları arasında Hacettepe Üniversitesinde sosyoloji ve psikoloji eğitimi aldıktan sonra 1984 ile 1988 yılları arasında Ankara Devlet Konservatuarı, tiyatro bölümünü bitirdi.

Babası gibi Almula Merter, konservatuarın tiyatro bölümünden mezun olduktan sonra Devlet Tiyatrolarında oyuncu olarak çalışmaya başladı. 1990 yılında İtalya‘ya Roma’ya giderek Spazio Müzik Okulunda modern dans, sahne tasarımı, ses ve vücut dili eğitimi ve Alexander tekniği ile İngiltere‘de de oyunculuk tekniği, psikodrama eğitimi aldı. Çeşitli workshoplara katıldı. Amerika da fonetik bilimi, yaratıcı drama, modern dans, ses ve nefes teknikleri, shiatsu, reiki, alexander tekniğiyle oyunculuk ve reji eğitimi aldı.

Almula Merter, 1976 yılından beri birçok dizide rol aldı ve dublaj yaptı. Ayrıca TRT, Kanal 6 ve HBB TV de sunuculuk görevini üstlendi.

Müjdat Gezen Sanat Okulunda ve Yedi Tepe Üniversitesinde öğretim görevlisi oldu.

Yazar Eve Ensler tarafından yazılan, Türkiye’de Almula Merter’in sahneye koyduğu, Arzu Yanardağ, Berna Öztürk, Güner Özkul ve Müge Oruçkaptan‘ın oynadığı ‘Vajina Monologları‘ adlı oyununu 2003 yılında Almula Merter yönetmen olarak sahneledi.

2004 yılında, babası Ferdi Merter‘le birlikte Çığır Sahneyi, kurdu. Yurt dışında kadınlar ve özellikle Müslüman kadınlar üstüne seminerler vermektedir. 2007 yılında Bulgaristan‘da müzikal oyun sahneye koymuştur.

İyi derecede İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca konuşmakta ve çeviri yapmakta olan Almula Merter, 2011 yılında Londra‘ya taşındı.

İş hayatına Londra’da devam eden Almula Merter, 3 Mart 2014 tarihinde üniversite yöneticisi İngiliz Robert Churm ile Londra’da Methodist Kilisesi’nde evlendi. Çift, iki İngiliz kız kardeş evlat edindi.

Filmleri ve Dizileri :

2010 – Sevgililer Günü (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2009 – 40 (Yıldız) (Sinema Filmi)

2008 – Küçük Denizkızı Ponyo (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2008 – Boleyn Kızı (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2005 – Acı Hayat (TV Dizisi)

2000 – 3. Göz (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1997 – İlişkiler (Nihal) (TV Dizisi)

1997 – Deli Divane (Ceyda) (TV Dizisi)

1996 – Tatlı Kaçıklar (Alev) (TV Dizisi)

1995 – Çiçek Taksi (Şermin) (TV Dizisi)

1995 – Süper Yıldız (Gonca) (TV Dizisi)

1995 – Palavra Aşklar ( ) (TV Dizisi)

1992 – Kurşun Adres Sormaz (Sinema Filmi)

1989 – Şeytanın Kurbanları (TV Dizisi)

– Yurttaş Kane (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

Kitapları :

2007 – İksir – Alternatif Hayat

2008 – Aslında Erkek Diye Birşey Yok

FERDİ MERTER KİMDİR?

Ferdi Merter, 19 Haziran 1939 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Tam adı Ferdi Merter Fosforoğlu'dur. Babası oyuncu Renan Fosforoğlu, annesi oyuncu Muazzez Arçay’dır. Babası Renan Fosforoğlu'nun ikinci eşi Mualla Fırat eski sinema sanatçısı, ondan olan oğlu oyuncu Enis Fosforoğlu (d.1948) ile kardeştir. Liseyi İtalyan lisesinde okudu. Ardından, 1959 yılında konservatuvara girdi ve 1962 yılında Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

1940 yılında Tosun Paşa filminde daha bebek iken kamera karşısına geçti. Daha sonra çocuk ve genç oyuncu olarak devam etti. 1945 yılında Yeşilçam'da dublaj sanatçılığı yapmaya başladı. Ferdi ismini dublaj hocası olan Ferdi Tayfur (Dublaj)'dan almıştır.

1963 yılında askerliğini Sivas'ta yaptı.

1976-1980 seneleri arasında Devlet Tiyatroları Çalışanları Derneği (DETÇA) Genel Sekreterliği ve Başkanlığı yaptı, Devlet Tiyatroları adına ''Yerinden Yönetim Yasa Tasarısı'' projesini başlattı.

Devlet Tiyatrolarından 1983 yılında emekli oldu. Aynı sene AST (Ankara Sanat Tiyatrosu) oyuncusu oldu. 1984 yılında Hürol Tiyatrosunda oyunculuk ve yönetmenlik yaptı. 1985 yılında Devlet Tiyatrolarına geri döndü.

Ferdi Merter, 1986 yılında Devlet Tiyatrorı Adana Bölge Müdürlüğüne getirildi. 1987 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'na döndü. 1988 yılında Devlet Tiyatroları Çalışanları Derneği (DETÇA) Genel Başkanlığı yaptı. 1992 yılında SES-DER Genel Başkanlığı yaptı.

1992 ve 1993 yılında Devlet Tiyatroları ''Edebi Kurul Sanatçı Temsilcisi'' seçildi. 1995 yılında Devlet Tiyatroları ''Disiplin Kurulu'' seçimli temsilcisi oldu.

2004 yılında oyuncu olan kızı Almula Merter ile birlikte Çığır Sahne’yi kurdu.

1965 yılında Cansın ile evlendi. 1966 yılında tiyatrocu kızı Almula Merter doğdu. 1970 yılında Teymuralp Merter adında oğlu oldu.

En son "Kiralık Aşk" dizisinde oynayan sanatçı, "Vay Başıma Gelenler 2 Buçuk", "Kolpaçino: Bomba", "Kurtlar Vadisi Pusu", "Kaptan", "Acı Hayat",

"Turist Ömer Uzay Yolunda", "Ayrı Dünyalar", "İhtiras Kurbanları" ve "Asi Evlat" adlı yapımlarda da rol almıştı.

27 Şubat 2018 tarihinde evinde düşerek kalçasını kıran ve geçirdiği operasyon sonrası tedavi sürecinde olan Ferdi Merter 2 Mayıs 2018 tarihinde Ankara’da bir özel hastanede yoğun bakıma alındı.

19 Eylül 2018 tarihinde Ankara’da 79 yaşında hayatını kaybetti.