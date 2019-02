Alp Kırşan kimdir Survivor 2019'da neden yok? (Alp Kırşan kaç yaşında nereli?)

Alp Kırşan, bu yılki Survivor yarışmasında sunuculuk yapmaması dikkat çekti. İnternet üzerinden Alp Kırşan’ın kim olduğu ve Survivor 2019’da neden olmadığı araştırılmaya başlandı. Yeni formatıyla Tv8’de 2 Şubat Cumartesi günü ekrana gelen Survivor Türkiye Yunanistan yaşırmasında Alp Kırşan’ın yerine daha önce bu yarışmada yarışan Murat Ceylan sunuculuk yapacak.



2 Şubat tarihinde ekranlara gelecek Survivor Türkiye-Yunanistan büyük heyecanla bekleniyor.Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelecek yarışmada ikinci sunuculuk görevini üstlenen Alp Kırşan'ın yeni programda neden yer almadığı sorusu izleyiciler tarafından sorulmaya başlandı.

Survivor Alp Kırşan Neden Yok

Survivor Türkiye Yunanistan için Acun ılıcalı önemli kararlar vermeye devam ediyor. Survivor Türkiye Yunanistan izlediğimiz en farklı Survivor’lardan biri olacak. Öncelikle yapılan bir çok değişiklik izleyiciye yıllardır izlediğinden farklı bir yarışma izliyor hissi verecek. Survivor Türkiye Yunanistan’da değişen önemli simalardan biri de yıllardır Survivor’da sunuculuk yapan Alp Kırşan oldu.

Alp Kırşan Survivor Türkiye Yunanistan’da yer almayacak. Alp Kırşan’ın yerine Survivor Türkiye Yunanistan 2019’da 2. sunucu olarak Murat Ceylan yer alacak. Murat Ceylan ödül oyunlarında Acun Ilıcalı’nın yerine sunucu olarak görev yapacak.

Alp Kırşan ile Acun Ilıcalı Arasında Bir Problem mi Var?

Alp Kırşan Acu Ilıcalı’nın sevdiği isimlerden biri. Yıllardır da Alp Kırşan Tv8’de ve Star TV’de Acun Medya ekibi ile çok uyumlu çalıştı; ancak Acun Ilıcalı değişiklik yapmak istedi ve halkın çok sevdiği 3. sezon Survivor’da yarışmış; Survivor’da yarışmacı olmayı ve Survivor’un zorlu hayat şartlarını iyi bilen Murat Ceylan ile bu sezon devam etmek istedi. Tabi ki Alp Kırşan’da bu karara saygı duymak zorunda kaldı; ancak şuanda kesin olmasa da Alp Kırşan’ın Survivor’un yan platformlarında görev alabileceği konuşuluyor. Özellikle Alp Kırşan Survivor Extra veya Panaroma’da görev yapabilir.

Alp Kırşan Survivor’dan Neden Ayrıldı?

Alp Kırşan’ın şuanda açıklanmış başka bir projesi yok. Bu nedenle de Alp Kırşan Survivor’dan kendi isteği ile ayrılmış olamaz. Bu tamamen Acun Ilılı ve Survivor yönetim ekibinin bir kararı gibi görünüyor. Diğer taraftan bence Murat Ceylan iyi bir insan iyi bir Survivor olsa da ben iyi bir sunucu olacağını düşünmüyorum zira sunuculukta önemli bir yetenek ve eğitim gerektiren bir iş. Alp Kırşan bu konuda oldukça iyiydi ama Murat Celyan’ın ne yapacağını izleyip göreceğiz.

Alp Kırşan Kimdir?

Alp Kırşan, 3 Kasım 1979 da İstanbul Levent'te ailesinin ikinci çocuğu olarak doğmuştur. Bir abisi vardır. Babası eski futbolculardandır. 2000'de Best Model of Turkey yarışmasında Birinci oldu ve Best Model of World yarışmasında 3. oldu. Mankenlik yaptı.

2005'de Yasemin Yalçın Tiyatrosu'nda "Oyunun Oyunu" oyunuyla profesyonel oldu. 2005 yılında "Oyoyununda; Kerem Atabeyoğlu, Yasemin Yalçın, Volkan Severcan, Şebnem Dönmez ile sahnede yer aldı.

İlk kez Sabah Şekerleri programında sunucu olarak, Özlem Yıldız'ın partneri olarak kamera karşısına geçti. Ayrıca kendini Jim Carrey'e benzetmesiyle de tanınır.

Alp Kırşan'ın oynadığı diziler ve filmler şöyle: Akasya Durağı (2011), Kadri'nin Götürdüğü Yere Git (2008), Avanak Kuzenler (2008), Hayat Güzeldir (2008), Çılgın Dersane Kampta (2008), Çılgın Dersane (2007), Üç Tatlı Cadı (2007), Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu (2006), Ümit Milli (2006), Keloğlan Karaprens'e Karşı (2006), Çat Kapı (2005), Kampüsistan (2003), Pembe Patikler (2002).

Daha önce 2006 yılında Buzda Dans yarışmasına da katılan Alp Kırşan, partneri ve eğitmeni Julia Novikov'a aşkını ilan etmişti. Alp Kırşan, Acun Medya tarafından 2011 yılında ikincisi yapılan Yok Böyle Dans'ta yarışmış ve Özge Ulusoy'un ardından 2. olmuştur.

Alp Kırşan, Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasının ikincisi olan Survivor 2012'ye katıldı. Daha sonra da Yetenek Sizsiniz Türkiye ve Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında sunuculuk yaptı.

Alp Kırşan 27 Ekim 2014 tarihinde oyuncu Zeynep Dörtkardeşler ile nişanlandı. 13 Aralık 2014 tarihinde Acun Ilıcalı'nın nikah şahitliğinde evlendiler. 10 Aralık 2015 tarihinde bir oğlu oldu.

Tiyatro :

2005 - Oyunun Oyunu : Michael Frayn - BKM

Filmleri, dizileri ve tv şovları:

2002 - Pembe Patikler

2003 - Kampüsistan

2004 - Cennet Mahallesi

2005 - Çat Kapı

2006 - Buzda Dans

2006 - Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu (sinema)

2006 - Keloğlan Karaprens'e Karşı (sinema)

2006 - Ümit Milli

2007 - Çılgın Dersane (sinema)

2007 - Üç Tatlı Cadı

2008 - Avanak Kuzenler (sinema)

2008 - Çılgın Dersane Kampta (sinema)

2008 - Hayat Güzeldir

2008 - Kadri'nin Götürdüğü Yere Git (Cem)(sinema)

2009 - Sıkı dostlar(Serhat) (TV Dizisi)

2010 - Akasya Durağı

2011 - Yok Böyle Dans

2012 - Survivor Ünlüler - Gönüllüler

2012-2013 - Yetenek Sizsiniz Türkiye

2013 - Survivor Ünlüler - Gönüllüler

2013 - Pinokyo (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2014 - Kaçak Gelinler (TV Dizisi)