İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Kasım 2025 Cumartesi / 9 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5088
  • EURO
    49,3718
  • ALTIN
    5763.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Magazin
  • >
  • Altay'ın zorlu seçimi... Teşkilat'ta büyük yüzleşme!
Magazin

Altay'ın zorlu seçimi... Teşkilat'ta büyük yüzleşme!

Teşkilat dizisinin yeni bölümünde Altay, yıllardır görmediği annesiyle yüzleşiyor; ama bu buluşma tehlikeler ve zor kararlarla gölgelenecek. Cevher'in itirafları, Korkut'un yeni planları ve babasından kalan gizemli ipuçları, Teşkilat'ı beklenmedik bir gerçekle karşı karşıya getiriyor.

Haber Merkezi29 Kasım 2025 Cumartesi 11:54 - Güncelleme:
Altay'ın zorlu seçimi... Teşkilat'ta büyük yüzleşme!
ABONE OL

Teşkilat dizisi Pazar akşamı yüz elli dokuzuncu bölümüyle ekrana gelecek.

Teşkilat'ın yeni bölümünde neler olacak:

Altay nihayet annesini görebilmiştir ama hem onu hem de annesini zor anlar beklemektedir. Rutkay, Altay'ı annesiyle tehdit etmeyi sürdürürken Altay kritik bir kararın eşiğine gelir.

Cevher'in Korkut'a Teşkilat ile bağlarının koptuğunu söylediğini Dizdar duyar. Korkut yeni bir yola adım atarken düşman onu hazırlıksız yakalamak için harekete geçer.

Altay ve Hilal operasyonu sürdürmek zorundadır ancak bu süreç Altay için hiç kolay olmayacaktır. Babasının bıraktığı ipucunun izini süren Altay ve Teşkilat, yeni bir gerçekle daha karşı karşıya kalacaktır.

ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya kıl payı: Heyelan anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.