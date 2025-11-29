Altay'ın zorlu seçimi... Teşkilat'ta büyük yüzleşme!

Teşkilat dizisi Pazar akşamı yüz elli dokuzuncu bölümüyle ekrana gelecek.

Teşkilat'ın yeni bölümünde neler olacak:

Altay nihayet annesini görebilmiştir ama hem onu hem de annesini zor anlar beklemektedir. Rutkay, Altay'ı annesiyle tehdit etmeyi sürdürürken Altay kritik bir kararın eşiğine gelir.

Cevher'in Korkut'a Teşkilat ile bağlarının koptuğunu söylediğini Dizdar duyar. Korkut yeni bir yola adım atarken düşman onu hazırlıksız yakalamak için harekete geçer.

Altay ve Hilal operasyonu sürdürmek zorundadır ancak bu süreç Altay için hiç kolay olmayacaktır. Babasının bıraktığı ipucunun izini süren Altay ve Teşkilat, yeni bir gerçekle daha karşı karşıya kalacaktır.