Amcaoğulları gerçeğin peşinde: İşte Gönül Dağı'nın son bölümünde yaşananlar!

Tam 6 sezondur ekranda olan ve reytinglerin zirvesinden inmeyen Gönül Dağı, 194. bölümüyle ekrana geldi. Peki dizinin son bölümünde neler yaşandı?

23 Kasım 2025 Pazar 17:02
Amcaoğulları gerçeğin peşinde: İşte Gönül Dağı'nın son bölümünde yaşananlar!
TRT1'in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı, geçtiğimiz akşam 194. bölümüyle ekrana geldi. Dizinin son bölümüne; amcaoğullarının gerçeğin peşine düşüş hikayeleri damgasını vurdu. İşte Gönül Dağı'nın 194. bölümünde yaşananlar!

GÖNÜL DAĞI 194. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Amcaoğulları, İcat Akademisi'nin kapanmasından dolayı Leyla'yı suçlamışlardı. Ancak her ikisi de bu durum için pişmanlık duyar. İkisi birden, İcat Akademisi'nin neden kapandığını araştırmaya başlarlar.

Selma ve Cemile İcat Akademisi açılsa dahi öğrenci bulamayabileceklerini söylerler. Bunun üzerine Taner, Gelincik'in fikriyle bir icat yarışması düzenlemeye karar verir.

Leyla ise mahalleden taşınmaya karar verir. Rıfat bu durum sonrası, Leyla'ya karşı kendisini suçlu hisseder.

