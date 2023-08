Anadolu rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray hayatını kaybetti

Hastaneye kaldırılan Erkin Koray'dan acı haber geldi. Kanada'nın Toronto kentinde yaşayan 82 yaşındaki Koray, akciğer rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede vefat etti.



Akciğeriyle ilgili rahatsızlıklarının yanı sıra yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarına karşı savaş veren 82 yaşındaki Erkin Koray'la kızı Damla Koray ilgileniyordu.

ACI HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU



Erkin Koray'ın kızı Damla Koray, babasının sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu.

Mesajında, "Babam... "Baba"mız... Canımın taa içi... Ben kızın ve seni baba deyip bağrına basan "canlar", güzel enerjimizi, sevgimizi, saygımızı ve alkışlarımızı senden bir gün bile eksik etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Eserlerin dilimizde, aşkın kalbimizde yaşayacak, daima ve ilelebet.

Doğrusu hiç şaşmayan, tanıdığım en sağlam adam; Anadolu Rock'ın mucidi, sevgili babam...

Benim için yaptıklarına minnettarım. Ne desem hakkını vermiş olmam.

Eminim, "senin çocuklar" da ülkelerini, kültürlerini ve onlara layık gördüğün cumhuriyeti ileri götürmek adına yaptıklarına her zaman minnettar kalacaktır. Hakkını helal et. Seni çok ama çok seven kızın Damla" ifadelerini kullandı.

BAKAN ERSOY: DERİN ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDEYİZ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından merhum sanatçı için taziye mesajı yayımladı. Paylaşımında, "Anadolu Rock müziğinin usta ismi, Cemalim, Fesuphanallah, Çöpçüler gibi unutulmaz şarkılarla hafızalarımıza kazınan Erkin Koray'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA: TÜM SEVENLERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM



Müziğin efsane isimlerinden Erkin Koray'ı, akciğerlerindeki rahatsızlık ve yaşlılığa bağlı sağlık sorunları sebebiyle kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Erkin Koray, müziğiyle bir hayat boyu bizi bize anlatmanın en iyi yolunu aradı. Şaşkın, Estarabim, Çöpçüler, Fesuphanallah gibi parçalarıyla o gök kubbemizde baki kalacak bir sestir.

ESENLER BELEDİYE BAŞKANI MEHMET TEVFİK GÖKSU: TÜM SANAT CAMİASINA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM

Sesiyle ve müziğiyle duayenler arasında yer alan, ülkemizin büyük bir sanat değerini daha kaybettik. Efsane müzisyen Erkin Koray'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ: HEPİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

"İnandım ki sevince vardır dünya." Anadolu'nun özgün sesi Erkin Koray, gök kubbemizde hoş bir sada bırakarak aramızdan ayrıldı. Bu topraklara olan sevgisi ve inancı unutulmayacak. Usta sanatçıya Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Hepimizin başı sağ olsun.