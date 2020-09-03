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Magazin

Anıl Özkan Türkiye'de klip çekecek

'Mon Ami' isimli single çalışması ile kısa sürede büyük bir popülariteye ulaşan genç şarkıcı Anıl Özkan, yeni single çalışması ile müzikseverler ile buluşmaya hazırlanıyor.

03 Eylül 2020 Perşembe 17:18 - Güncelleme: 03 Eylül 2020 Perşembe 17:20
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Türkiye'yi Almanya'da elde ettiği müzikal başarılar ile gururlandıran 'Dilemma20' olarak da bilinen Anıl Özkan, Eylül ayının sonunda yeni single çalışması ile sevenleriyle yeniden buluşacağının müjdesini verdi.

Genç şarkıcı, ünlü rap şarkıcı Olexesh ile birlikte yaptığı düet çalışmasına Türkiye'de klip çekmeye hazırlanıyor. 150.000 Türk Lirası bütçe ayrılan klip; Kadıköy, Karaköy ve Eminönü'nde tarihi alanlarda çekilecek. Anıl Özkan, yaklaşık 50 kişilik bir ekiple, özel izinlerle çekilecek olan klip için önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelecek.

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