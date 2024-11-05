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Magazin

''Ankaralı Turgut'' entübe edildi

Kanserle mücadele eden Ankaralı Turgut adıyla tanınan sanatçı Turgut Karataş entübe edildi.

IHA5 Kasım 2024 Salı 12:21 - Güncelleme:
''Ankaralı Turgut'' entübe edildi
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Ankaralı Turgut olarak bilinen sanatçı Turgut Karataş, entübe edildi.

Ankaralı Turgut, KOAH rahatsızlığı nedeniyle 2017 yılında hastaneye kaldırılmıştı. En son bu yılın Ağustos ayında Akciğer Kanseri teşhisi konulan Ankaralı Turgut'un bir süredir sağlık sorunlarının ağırlaştığı biliniyordu. Son olarak ünlü şarkıcının entübe edildiği öğrenildi. Şarkıcının menajeri Murat Boran, yaptığı açıklamada, "Dün akşam entübe edildi. Durumu kritik" dedi.

Sevenleri Ankaralı Turgut için umutlu bekleyişini sürdürüyor.

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