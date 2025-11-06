Antalya Kültür Yolu Festivali'nde Soner Sarıkabadayı sahneye çıktı!

Şarkıcı Soner Sarıkabadayı, Antalya Kültür Yolu Festivali'nin beşinci gününde sahneye çıktığı Gündoğdu Meydanı'nda hayranlarıyla buluştu.

Şarkıcı konser repertuvarında; "Açık Adres", "Uçurum", "Kasaba" gibi sevilen şarkılarının yanı sıra türkülere de yer verdi. Antalyalılar bütün gece sanatçıya hep bir ağızdan eşlik etti.

Sarıkabadayı sahnede yaptığı konuşmada, "Bu muhteşem enerjinizle beni karşıladığınız için çok teşekkür ederim. Bu muhteşem organizasyonda emeği geçen herkes için gecenin en büyük alkışını duyalım." dedi.