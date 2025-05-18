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Ara Güler'in hayatı ''Merhaba'' adıyla beyazperdeye taşınıyor

Türkiye'nin görsel hafızasına, çekmiş olduğu fotoğraflarla yön veren sanatçı Ara Güler'in hayatı, beyazperdeye aktarılıyor.

AA18 Mayıs 2025 Pazar 16:57 - Güncelleme:
Ara Güler'in hayatı ''Merhaba'' adıyla beyazperdeye taşınıyor
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Sanatıyla İstanbul'u, Anadolu'yu ve Türkiye'nin insanlarını dünyaya tanıtan, dünyayı da çektiği fotoğraflar ve gerçekleştirdiği röportajlarla Türkiye'ye aktaran Ara Güler'i anlatacak film, "Merhaba" başlığıyla izleyiciyle buluşacak.

Bu yıl 78. kez düzenlenen 2025 Cannes Film Festivali kapsamında "Marche du Film" bölümünde tanıtılacak olan projenin senaryo çalışmalarına, bizzat Ara Güler'in sağlığında ve onun isteği doğrultusunda başlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle hayata geçirilen proje, TRT 12 Punto'da da ünlü yönetmen Pawel Pawlikowski'nin jüri başkanlığı yaptığı seçkide ön alım ödülüne layık görülmüştü.

  • Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü
  • ara güler
  • ara güler film

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