Armağan Çağlayan hasta mı? sorusu, ünlü sunucunun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama sonrası gündeme geldi. Akciğer kanseri olduğunu geçtiğimiz günlerde duyuran ünlü isim, taburcu olmadan önce basın mensuplarının önüne çıkarak açıklamalarda bulunmuştu. Son olarak doktor kontrolünden geçen Çağlayan, sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi. Peki Armağan Çağlayan hasta mı? Armagan Çaglayan'ın son durumu nasıl? İşte ünlü sunucunun sağlık durumu ile ilgili son dakika haberi

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN HASTA MI?



Ünlü sunucu Armağan Çağlayan, geçtiğimiz aylarda akciğer kanserine yakalandığını duyurmuştu.

Çağlayan, sevenlerini üzen haberi şu sözlerle duyurdu: "Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı."

Armağan Çağlayan'ın lenflerimden parça alınıp biyopsiye yollanmıştı. Hastalığın lenflerine bulaşmadığı müjdesini veren sununucu ameliyat olmuştu.

İzmir'de ameliyat olduktan sonra kamera karşısına geçen Armağan Çağlayan, "Gerçekten erken teşhis, hayat kurtarıyormuş. 6 ay sonra gelmiş olsam belki farkı bir senaryo olacaktı" demişti. Son olarak doktor kontrolünden geçen sunucu ve yapımcı Armağan Çağlayan, üzücü haberi bu sözlerle duyurdu.

Ünlü sunucu ve televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, kanser tedavisinin ardından geçen haftalarda taburcu oldu.

ARMAGAN ÇAGLAYAN'IN SON DURUMU NASIL?



Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan önceki gün doktor kontrolünden geçti.

"Ameliyat oldum, şimdilik kemoterapi yok" diyen ünlü sunucu, üzücü haberi ise şu sözlerle açıkladı:

'ARTIK VEDA ZAMANI'

"Bu fotoğraflar, dün son kez yaptığımız YouTube çekimlerinden. Siz Şubat Ayı ortasına kadar izleyebilecekseniz, ama biz dün son kez çekim yaptık. Artık YouTube'a veda zamanı. Doktor işlerinizi azaltın, biraz kendinize zaman ayırın dedi... Bugüne kadar YouTube programlarımıza gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ederiz. Bir gün başka mecralarda tekrar görüşmek ümidiyle... Her şey için çooook teşekkürler. Minettarız...."