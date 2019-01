Aşk Geliyorum Demez filmi oyuncuları kimdir? Aşk Geliyorum Demez filmi oyuncu kadrosu

Aşk Geliyorum Demez oyuncuları kimdir? Televizyon ekranında izleyicilerin karşısına çıkan Aşk Geliyorum Demez filmi konusu oyuncuları hakkında araştırma yapılıyor. Aşk Geliyorum Demez filminin oyuncu kadrosunda kimler var? Yapımcılığını Tims Productions’ın ve Sugar Workz’ün üstlendiği, yönetmenliğini Murat Şeker'in yaptığı ‘Aşk Geliyorum Demez’ adlı sinema filminin oyuncu kadrosunda; Tolgahan Sayışman, Bergüzar Korel, Zeki Alasya, Altan Erkekli, Sarp Apak, Altan Gördüm, Ömür Arpacı, Müfit Aytekin, Kemal İnci, Yılmaz Gruda yer alıyor. “Aşk Geliyorum Demez” filmi, bir han esnafının hikayesini anlatır. Tolgahan Sayışman (Ali) handaki esnaflardan birinin oğludur. Ali, oldukça yakışıklı ve çapkın bir delikanlıdır. Bergüzar Korel (Gözde) ise esnafın çalıştığı hanı satın alan zengin müteahhidin, yardımsever, doğaya ve hayvanlara düşkün kızıdır. Müteahhit, esnafın çalıştığı hanı satın alır ve orayı yıkıp alışveriş merkezi yapmaya karar verir. Han esnafının bir an önce hanı boşaltmasını isteyince esnaf birleşerek bir plan yapar ve Ali'den Gözde'yi etkileyerek hanı kurtarmasını ister. Bir yardım gecesinde tanışan Ali ve Gözde birbirlerinden çok etkilenirler. Esnafında yardımıyla yapılan planlarla komik ve romantik bir hikaye başlar.

AŞK GELİYORUM DEMEZ FİLMİ OYUNCULARI KİMDİR?

TOLGAHAN SAYIŞMAN KİMDİR?

Tolgahan Sayışman, 17 Aralık 1981 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Baba tarafı Selanik'li anne tarafı Trabzon'ludur. Nil adında bir kız kardeşi var. Kadıköy İntaş Lisesini bitirdikten sonra Doğuş Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. 2002 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında birinciliği Kıvanç Tatlıtuğ'a kaptırdı. 2004 yılında Manhunt of Turkey ve 2005 yılında Güney Kore'de yapılan Manhunt International yarışmalarında birinciliği elde etti.

Tolgahan Sayışman, Ekoldrama ve Ayla Algan'dan uzun süre oyunculuk eğitimi aldı. Ardından dizilerde rol aldı. Özellikle izlenme rekorları kıran Elveda Rumeli dizisinde canlandırdığı "Karakalpaklı Mustafa" rolüyle dikkatleri üzerine çekti.

2009 yılında "Aşk Geliyorum Demez" adlı filmde Bergüzar Gökçe Korel ile başrol oynadı.

2010 yılının eylül ayında başlayan ve 2014 yılına kadar devam eden "Lale Devri" adlı dizide Tolgahan Sayışman, Selen Soyder, Hatice Aslan, Korel Cezayirli, Gül Onat, Kenan Bal ile birlikte başrol oynamıştır.

Tolgahan Sayışman, 2012 yılında model ve oyuncu Selen Soyder ile birlikte olmaya başlamıştır.

BERGÜZAR KOREL KİMDİR?

Bergüzar Korel Ergenç, 27 Ağustos 1982 yılında İstanbul'da doğdu. Tanju Korel, Hülya Darcan çiftinin kızıdır. Çocukluğunu Ulus'ta geçirdi İlk öğrenimini Nilüfer Hatun İlköğretim Okulu, orta öğrenimini Yıldız Koleji'nde yaptı. Kolej'den mezun olmasının ardından Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünü tamamladı. Üniversiteden önce profesyonel kulüplerde voleybol oynadı.

Bergüzar Korel, okul hayatı boyunca birçok oyun ve kısa filmde yer aldı. Aynı zamanda Devlet Tiyatrosu Kuva-yi Milliye oyununda yardımcı oyuncu olarak yer aldı. Bir süreNicole Kidman ve Tom Hanks’in oyuncu koçluğunu yapan Susan Baston ile çalıştı ve Özay Fecht’in workshop çalışmalarına katıldı.

İlk dizi rolünü 1998 yapımı olan Kırık Hayatlar'da aldı. Ardından 2005 yapımı Kurtlar Vadisi:Irak filminde Leyla karakteriyle izleyicilerin karşısına çıktı. Kurtlar Vadisi filmi için rol teklifi geldiğinde hasta olan babası Tanju Korel'in doktorları hastayı kaybetmek üzere olduklarını söylüyorlardı. Bu koşuşturmanın içinde önce rolü geri çevirdi. Ancak annesinin "Baban bu görüşmeye gitmeni isterdi" sözüyle ikna oldu ve teklifi kabul etti.Bu rolun bir zorluğu da Leyla karekterinin arapça konuşuyor ve filmin canlı çekilecek olmasıydı. Bergüzar Korel, bu dili hiç bilmemesine rağmen çok kısa bir süre de rolüne hazırlandı ve çok başarılı oldu film gişe rekorları kırdı..

Kurtlar Vadisi Irak'ta yakaladığı başarının ardından gene aynı yıl çekilen Zeytin Dalı dizisinde İklim karakterini canlandırdı. Bu arada reklam filmlerinde rol aldı. Asıl büyük çıkışını ise Halit Ergenç ile birlikte rol aldığı 2006 yılının en fazla reyting alan dizisi ünvanını alan Binbir Gece'deki Şehrazat Evliyaoğlu rolü ile yaptı. Bu rol de kendisine oyuncu koçluğu ünlü sanatçı Ayla Algan yaptı.Bu dizi de ki başarılı performansı ile 2006 Altın Kelebek En Başarılı Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

Bergüzar Korel sosyal sorumluluk projelerinde de faaliyet göstermektedir. Yapı Kredi ve TEGV işbirliği ile hayata geçirilen Okuyorum Oynuyorum projesin de çocuklarla Sokak Tiyatroları düzenledi onlara oyuncu koçluğu yaptı..

Türk sinema televizyonlarında ve özellikle tiyatro da kalıcı olmak istediğini ve bunun için de çok çalıştığını her fırsatta söyleyen yıldız, voleybol, buz pateni, rüzgar sörfü gibi sporların yanı sıra dans ve piyano eğitimi de almıştır.

Bergüzar Korel, tiyatro ve sinema oyuncusu Halit Ergenç ile evlidir. Ali adında bir erkek çocukları vardır.

Oyuncu, Binbir Gece dizisinden sonra gelen film ve program tekliflerini değerlendirerek Tolgahan Şayışman ile romantik komedi Aşk Geliyorum Demez filminde başrolü paylaştı.

Totally Spies Casus Kızlar Her şey Nasıl Başladı? filminde Sam karakterini seslendirmiştir.

2009 yılında Çocuktan Al Haberi adlı bir programda sunuculuk yaptı.

2010-2011 döneminde Bergüzar Korel, Bülent İnal ile başrolü paylaştığı Bitmeyen Şarkı dizisinde rol almıştır. Aynı dönemde Muhteşem Yüzyıl dizisinde konuk oyuncu olarak katılmış Monica Teresse karakterini canlandırmıştır.

48. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivalinde ve Kadın Dünyaya Dokundu ana teması doğrultusunda kadınlardan oluşturuldu. Bergüzar Korel'de jüri üyesi olarak görev yaptı.

Bergüzar Korel, 2012 yılında yayınlanmaya başlayan Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaştığı, Karadayı adlı dizide Hakim Feride rolünü canlandırmaktadır.