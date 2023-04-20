Aşk-ı Memnu oyuncusu Rana Cabbar neden öldü, hastalığı neydi? Rana Cabbar kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Rana Cabbar vefat etti. Oyuncunun vefatı, sanat dünyasını yasa boğdu. Rana Cabbar, Aşkı Memnu dizisindeki Süleyman Efendi karakteriyle hafızalara kazındı. Oyuncunun ajansı, Cabbar hakkında taziye mesajı yayımladı. Peki Rana Cabbar kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi?" soruları merak edildi. İşte oyuncunun hayatı ve rol aldığı dizi-filmler

AŞK-I MEMNU OYUNCUSU RANA CABBAR NEDEN ÖLDÜ?



Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan 78 yaşındaki oyuncunun ölüm haberini, ajansı Sökmen Menajerlik duyurdu. Ajansın açıklamasında "Değerli oyuncumuz Rana Cabbar'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

Rana Cabbar'ın neden öldüğü ve hastalığı hakkında henüz bil bilgi yok.

RANA CABBAR KİMDİR?

Rana Cabbar, 1945 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ankara Sanat Tiyatrosu'nun kuruluş çalışmalarında bulunan Rana Cabbar, 1964 yılında Güner Sümer'in yönettiği "Ayak Bacak Fabrikası" adlı tiyatro oyunuyla sanat hayatına başladı. Uğur Mumcu'nun yazdığı "Sakıncalı Piyade" oyunundaki, "sakıncalı" rolünü ilk oynayan aktördür.

Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra 1982 yılından itibaren birçok film ve dizide de rol alan Rana Cabbar, ilk sinema filmini Hakkari'de Bir Mevsim" isimli film ile birlikte gerçekleştirdi. Genco Erkal, Şerif Sezer, Erkan Yücel, Macit Koper, Rana Cabbar'ın oynadığı film 1984 yılında 33. Berlin Film Festivali'nde ve 2. Akdeniz Kültürleri Film Festivali'nde ödüller aldı.

Adem ile Havva, 72. Koğuş, Yer Demir Gök Bakır, Can Şenliği, Şahmaran, Akrebin Yolculuğu, Beyaz Gelincik, Yaprak Dökümü, Kabadayı, Kara Duvak, Pars Narkoterör, Aşk-ı Memnu, Kollama, Büyük Oyun, Hayat Devam Ediyor, 2 Yaka Bir İsmail, Benim İçin Üzülme, O Hayat Benim, Çarşı Pazar, Elma Kokusu, Vezir Parmağı, Kadın ve Hercai gibi yapımlarda rol alan Rana Cabbar, son olarak Baraj dizisinde Kemal karakterine hayat vermişti.



Rana Cabbar, Aşk-ı Memnu'daki canlandırığı Süleyman Efendi karakteriyle herkesin sevgisini kazandı.



2017 – 22. Sadri Alışık Ödülleri – En iyi yardımcı erkek oyuncu (Vezir Parmağı)

Rana Cabbar'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Baraj (Kemal) (TV Dizisi)

2019 – Hercai (Gabriel) (TV Dizisi)

2017 – Kadın (Seyfullah ) (TV Dizisi)

2016 – Vezir Parmağı (Kadı Efendi) (Sinema Filmi)

2015 – Elma Kokusu (Sinema Filmi)

2015 – 2016 – O Hayat Benim (Macit) (TV Dizisi)

2014 – Çarşı Pazar (Sünnetçi Tanju) (Sinema Filmi)

2012 – 2013 – Benim İçin Üzülme (Resul) (TV Dizisi)

2012 – 2 Yaka Bir İsmail (Çıkık Kamil) (TV Dizisi)

2011 – 2012 – Hayat Devam Ediyor (Abbas Altındağ) (TV Dizisi)

2010 – Yaprak Dökümü (Davulcu) (TV Dizisi)

2009 – Büyük Oyun (Metin) (Sinema Filmi)

2008 – Kollama (Umut) (TV Dizisi)

2008 – 2009 – Aşk-ı Memnu (Süleyman Kahya) (TV Dizisi)

2007 – Pars Narkoterör (Seyit Ağa) (TV Dizisi)

2007 – Kara Duvak (Tayyar Cündi) (TV Dizisi)

2007 – Kabadayı (Haco) (Sinema Filmi)

2005 – Beyaz Gelincik (Davut Samur) (TV Dizisi)

1997 – Akrebin Yolculuğu (Kahya) (Sinema Filmi)

1993 – Şahmaran (Ali Dede) (Sinema Filmi)

1989 – Can Şenliği (Mehmet Ağa) (TV Dizisi)

1987 – Yer Demir Gök Bakır (Çavuş) (Sinema Filmi)

1987 – 72. Koğuş (Sinema Filmi)

1986 – Adem İle Havva (Haydar) (Sinema Filmi)

1982 – Hakkari'de Bir Mevsim (Muhtar) (Sinema Filmi)