Magazin

Aşk mı intikam mı? Taşacak Bu Deniz'de kritik gece

Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünde dengeleri altüst edecek bir sır ortaya çıkıyor. Barışı bitirme noktasına getiren bu gelişme, Adil'i geri dönüşü olmayan kararlar almaya iterken; aşk, sadakat ve intikam arasında kalan karakterler için tehlikeli bir süreç başlıyor.

30 Ocak 2026 Cuma 15:25
Aşk mı intikam mı? Taşacak Bu Deniz'de kritik gece
Taşacak Bu Deniz'in 30 Ocak Cuma saat 20.00'de TRT 1 ekranlarına gelecek 16. bölümünde On altıncı bölümde, barışı bozacak büyük bir sırrın ortaya çıkması Adil'i sert kararlar almaya zorlarken, Şerif'in hamleleri ve aileler arasındaki restleşmeler geri dönülemez, çok kritik bir süreci başlatıyor. Yeni bölümde karakterler, aşk ile intikam arasında keskin tercihler yapmak zorunda kalacak.

YAYLA EVİNDE YÜZLEŞME VE SAKLANAN SIRLAR

Düğün sonrası her şeyden habersiz yayla evine çekilen İso ve Fadime, bu zoraki balayında birbirlerini daha yakından tanıma fırsatı bulurlar. Ancak İso, Fadime'nin örüğündeki boncukların gerçek anlamını öğrendiğinde büyük bir yıkım yaşar. Diğer yanda Adil, barışı kökünden sarsacak büyük bir sırrın varlığını ve bu durumun Esme tarafından bilindiğini keşfeder. Kalbi kırılan Adil, artık geri dönüşü olmayan bir yola girerek tüm gemileri yakmaya karar verir.

ŞERİF'İN HAMLESİ ESME'Yİ ÖFKELENDİRECEK

Adil, silahın bulunmasını beklemeden Esme'ye rest çekerken, Şerif'in beklenmedik ihbarı onu köşeye sıkıştırır. Bu gergin süreçte Hicran'ın kendini tehlikeye atarak yaptığı hamle, Eleni'nin ona karşı olan buzlarını eritmeye başlar. Hem Adil'i hem de Eleni'yi kaybetme korkusuyla sarsılan Esme, öfkesini Furtuna Konağı'nda önüne geleni parçalayarak gösterir. Şerif'i pişman etmeye ant içen Esme, ailesini ve aşkını korumak için kontrolünü tamamen kaybetme noktasına gelir.

YA YAN YANA YAKACAKLAR YA AYRI AYRI YANACAKLAR

Adil'in Şerif'i tamamen ortadan kaldırmak amacıyla hazırladığı tehlikeli planın ilk aşaması, Oruç'un hayatında geri dönülmez bir yıkıma sebep olur. Eleni'ye olan aşkı ile ailesine olan sadakati arasında kalan Oruç, bu mücadelenin sonunda en ağır bedeli ödeyerek yolun sonuna gelir. Eleni bu ceza karşısında kahrolurken, Adil'in asıl hedefi artık Esme'dir. Ya bu ateşte yan yana yanacaklar ya da her iki taraf da ayrı ayrı kül olacaktır.

