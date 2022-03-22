22 Mart 2022 Salı 10:15 - Güncelleme: 22 Mart 2022 Salı 10:15

Aslı Enver ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerinde olduğu Sen Yaşamaya Bak filmi Netflix'te yayına girdi. Filmi izleyenler, Aslı Enver'in hayatı hakkında bilgileri araştırmaya koyuldu. Kavak Yelleri, Suskunlar ve İstanbullu Gelin dizileriyle hafızalara kazınan oyuncu, birçok sinema filminde de rol almıştır. Peki Aslı Enver kimdir, nereli? Aslı Enver kaç yaşında?

ASLI ENVER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Aslı Enver, 1984 yılında Londra'da dünyaya geldi. 12 yaşına kadar Londra'da büyüyen Aslı Enver sonrasında Türkiye'ye taşınmışlardır.

38 yaşındaki oyuncu, Kıbrıslı bir Türk babanın ve eğitim için Türkiye'den Londra'ya giden bir annenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Aslı Enver, ailesiyle Türkiye'ye taşındıktan sonra annesinin yönlendirmesiyle Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi olarak başlamıştır.

Pera Güzel Sanatlar Lisesinden ve Haliç Üniversitesi'nin tiyatro bölümünden mezun olan Aslı Enver kariyerinin ilk başında TRT de yayınlanan bir sitcomda 2 dakikalık bir rol aldıktan sonra Ayna adlı kısa filmde oynamıştır.

Daha önce Hayat Bilgisi adlı dizide de rol alan Enver, Suskunlar dizisinde Ahu karakterini canlandırmıştır.

Ardından Kanal D'de yayınlanan Kavak Yelleri adlı gençlik dizisi ile Mine Ergün karakterini canlandırarak çıkış yapan Aslı Enver Hayat Bilgisi ve Suskunlar dizilerinde de yer almıştır.

Ardından "Bana Artık Hicran De" dizisinde başrol oynamıştır. 2015 yılında Mutlu Ol Yeter dizisinde başrol oynamıştır.

2015 yılından bu yana Dolunay Soysert'le oynadığı Personel oyununda Emma'yı canlandırmaktadır.

2016'da vizyona giren Kardeşim Benim adlı filmde Zeynep karakterini oynayan Aslı Enver, Şubat 2016'da yayınlanmaya başlayan Kış Güneşi isimli dizide Nisan karakteriyle yer almıştır.

Ayrıca O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2016'da Demet Sağıroğlu'nun Arnavut Kaldırımı isimli şarkısını seslendirmiştir.

İstanbullu Gelin adlı diziyle ekranlarda gördüğümüz Enver, Özcan Deniz ile birlikte başrolü paylaşmıştır. 2020'de Star TV'de yayımlanan Babil dizisinde Nihal(Ayşe Karaali) karakterine hayat vermiştir.

ÖZEL HAYATI

2012'de Birkan Sokullu'yla evlenmiş, 2015 tarihinde boşanmıştır.

ASLI ENVER'İN OYNADIĞI DİZİLER

Yıl Yapım Rol Notlar Kanal

2002-2003 Uzay Sitcomu Duygu Konuk oyuncu TRT 1

2003-2004 Hayat Bilgisi Hazal Gürpınar Yardımcı oyuncu Kanal D / Show TV

2007-2011 Kavak Yelleri Mine Ergun Başrol oyuncusu Kanal D

2012 Suskunlar Ahu Kumral Show TV

2013-2014 Kayıp Özlem Albayrak Kanal D

2014 Bana Artık Hicran De Hicran Eyüpoğlu

2015 Mutlu Ol Yeter Zeynep Tunç atv

2016 Kış Güneşi Nisan Ulusal Show TV

2017-2019 İstanbullu Gelin Süreyya Boran Star TV

2020 Babil Ayşe Karaali

2022 Sen Yaşamaya Bak Melisa Başrol oyuncusu Netflix

FİLMLERİ

Yıl Yapım Rol Notlar Yönetmen

2002 Ayna Aylin Bakırcı Başrol oyuncusu Egemen Sancak

2013 Tamam mıyız? Beste Bereket Çağan Irmak

2016 Kardeşim Benim Zeynep Uysal Mert Baykal

2017 Öteki Taraf Ece Çeşmioğlu Özcan Deniz