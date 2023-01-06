Show Tv'nin fenomen programı Gelin Evi'nde 1000. program haftasına özel olarak bu defa programın sunucusu yarışmacı oldu. Sunucu, bu kez yarışmacı olduğu bölümde gelinleri özenle karşıladı. Özenle hazırladığı sunumlar değerlendirildi, eşini ne kadar tanıdığı test edildi. Giyinme odasının detaylarından ev dekorasyonuna her şey en ince detaylarıyla incelendi. Peki Aslı Hünel kimdir, nerelidir? Aslı Hünel kaç yaşında? İşte sunucu hakkında detaylar

ASLI HÜNEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Türk sanat müziği sanatçısı Aslı Hünel, 1977 yılında İstanbul'da doğdu. Annesi Arap, babası ise Selanik göçmeni olan Aslı Hünel, müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı.

Türkiye'nin çeşitli noktalarında sahne alarak müzikseverlerle buluşan Aslı Hünel, "Bambaşka" isimli albümünde yer alan çalışmaları kliplendirdi. TGRT Haber kanalında 2021 yılında Cem Küçük ile birlikte Günaydın Türkiye programını sundu.

Aslı Hünel 2018 yılında Savaş Yurtsever ile dünyaevine girmiştir.

Aslı Hünel, aynı zamanda oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşidir.

ALBÜMLERİ

Güneş Doğmuyor (1994)

Duygular (1997)

Kendine İyi Bak (2003)

Dönemem (2006)

Aynalar (2012)

Bambaşka (2019)

Derleme albümleri

Rengarenk (2016)

Aşk'la Yaşayalım (2013)

"Ayarsızım" (2021)

"Sade ve Sakin" (2021)

"Aynalı Körük" (2022)

"Sen Unuttun" (2022)

SARUHAN HÜNEL KİMDİR?

Saruhan Hünel, 1970 yılında İstanbul Fatih'te dünyaya geldi. Anne tarafından aslen Arap, baba tarafından ise aslen Selanik'lidir. Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nü kazanmasına rağmen çeşitli sebeplerden dolayı devam edemeyen Saruhan Hünel, şarkıcı Aslı Hünel'in ağabeyidir.

2003 yılında senarist Sergin Akyaz ile evlenen Saruhan Hünel, 2010 tarihinde boşandı.

Şimdilerde, ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Kuruluş Osman dizisinde Alişar karakterine hayat veren Saruhan Hünel, 1.85 metre boyunda, 80 kilo ve Oğlak burcudur.

Saruhan Hünel'in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kuruluş Osman (Alişar) (TV Dizisi)

2015 – Somuncu Baba Aşkın Sırrı (Abdurrahman Erzincani) (Sinema Filmi)

2014 – 2015 – Karagül (Kenan)(TV Dizisi)

2013 – Uğurlanmış Arzular (Azerbaycan TV Dizisi)

2012 – Araf Zamanı (Ali) (TV Dizisi)

2009 – Yeni Baştan (Murat) (TV Dizisi)

2009 – Aile Reisi (Saruhan) (TV Dizisi)

2008 – Serçe (Doğu Karatlı) (TV Dizisi)

2006 – Kaybolan Yıllar (Esmer / Haçlı / Sinan) (TV Dizisi)

2003 – Melek (Ferhat Güney) (TV Dizisi)

2000 – Milli Saraylarımız (TV Dizisi)

1999 – 2001 – Yılan Hikayesi (Erol) (TV Dizisi)

1999 – Nilgün (2) (Suat) (TV Dizisi)

1999 – Nilgün (Suat) (Sinema Filmi)

1998 – Unutabilsem (Önder) (TV Dizisi)

1998 – Güzel Günler (TV Dizisi)

1998-2002 – Aynalı Tahir (Tilki Ekrem ) (TV Dizisi)

1994 – Kaygısızlar (Konuk Oyuncu ) (TV Dizisi)

1993 – Yasak Sokaklar (Saruhan)(TV Filmi)

1993 – Ufukta Bir Ağaç (Sinema Filmi)

1992 – Gündüzün Karanlığı (Taşkın) (TV Dizisi)