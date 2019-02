Aslı Turanlı kimdir kaç yaşında? (Ata Demirer sevgilisi Aslı Turanlı nereli yaş farkı nedir?)

Ünlü komedyen Demirer, sosyal medyadan Turanlı ile paylaştığı fotoğraflarla birlikteliklerini ilan etti. Aslı Turanlı magazin dünyasının merak edilen isimlerinden. Ata Demirer kimdir sevgilisi Aslı Turanlı kim kaç yaşında nereli sorularına yanıt arayanlar için detayları bu haberimizde derledik.

Kendinden 20 yaş küçük oyuncu Aslı Turanlı’yla yeni bir aşka yelken açan Ata Demirer, sevgilisini de kendisine benzetti. Önceki akşam bir mekanda ziyafet çeken ikili; 100 midye dolma, 8 porsiyon kokoreç ve 4 kase çorba yedi. İkili, yemek sonrası da ilk kez birlikte görüntülendi.

Yeme-içmeye düşkünlüğüyle bilinen Ata Demirer, bu tutkusunu yeni aşkı Aslı Turanlı'ya da aşıladı. Aşklarını geçtiğimiz günlerde sosyal medyada ilan eden çift, önceki gece bir mekanda ziyafet çekti. Ünlü komedyen, BKM'deki oyunu sonrası buluştuğu aşkıyla sabaha karşı 04.30'a kadar yemek yedi. İkili, dört saat kaldıkları mekanda 100 midye dolma, 8 porsiyon kokoreç, 4 kase çorba ve salata ile 2 ekmeği sildi süpürdü. Yemek sonrası mekandan ayrılan çiçeği burnunda aşıklar, objektiflere ilk kez birlikte yansıdı.

46 yaşındaki komedyen Ata Demirer kendisinden 26 yaş küçük oyuncu sevgilisi Aslı Turanlı ile ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Demirer, sevgilisiyle arasındaki yaş farkına takılanlar için özel olarak bir video çekti

Ata Demirer, sevgilisi Aslı Turanlı ile arasında olan yaş farkını eleştiren takipçileri için bir video çekti. Videoyu Aslı Turanlı Instagram hesabından ''Yıllar nasıl da geçiyor?'' notuyla paylaştı.

YAŞ FARKINA SESSIZ KALDI



Ünlü komedyen, rahat davranırken 20 yaş küçük sevgilisi ise utangaç tavırlar sergiledi. 46 yaşındaki Demirer, gazetecileri gülümseyerek selamladı. Turanlı'nın da sürekli eliyle yüzünü kapatması dikkat çekti. Geçtiğimiz gün aralarındaki yaş farkını ti'ye alan video paylaşan ikiliden Demirer "Aşkın yaşı var mıdır?" sorusunu ise yanıtsız bıraktı. Komedyen, daha sonra bir taksiye atlayıp güzel oyuncuyla evinin yolunu tuttu.



Soluğu Cihangir'de alan ikili, burada da sorulara sessiz kaldı.



Ata Demirer'le evine giriş yapan Aslı Turanlı'nın geçtiğimiz hafta da komedyenin yanına taşındığı öğrenildi. Günler sonra ilk kez birlikte objektiflere yakalanan çiçeği burnunda aşıkların yüzünde güller açıyordu.



Demirer, yemek sonrası aşkıyla evine gitti. İkili, apartmana girerken objektife böyle takıldı.

Ata Demirer’in oyuncu Aslı Turanlı ile aşk yaşadığı iddiaları doğrulandı. Ünlü komedyen Demirer, sosyal medyadan Turanlı ile paylaştığı fotoğraflarla birlikteliklerini ilan etti. Son günlerde Ata Demirer'in oyuncu Aslı Turanlı ile aşk yaşadığı dedikoduları ortaya çıkmıştı. Aslı Turanlı da rol aldığı filmin galasında aşk iddialarına ‘Bunu bence başka yerde konuşalım, Aslı’nın filminin önüne geçmesin. Öyle bir şey yok’ demişti. Demirer ise aralarındaki aşkı sosyal medya hesabından ilan etti.

Ata Demirer (46), sosyal medya hesabından oyuncu sevgilisi Aslı Turanlı ile ilk fotoğrafını paylaşarak aşklarını herkese duyurdu.

KALP EMOJİLİ GÖNDERİ…



Ata Demirer ilk önce Aslı Turanlı’nın fotoğrafına kalp emojisi gönderdi. Aslı Turanlı ise Ata Demirer’e öpücük emojisi göndererek cevap verdi. Bu paylaşımın ardından ise Ata Demirer, sevgilisi Aslı Turanlı ile çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Ata Demirer, Aslı Turanlı ile piyano başında çektiği fotoğrafını, ‘Play it again Sam’ (Tekrar çal Sam) notuyla paylaştı.

24 yaşındaki Turanlı da Instagram hikayesinde bu paylaşıma karşılık verdi.Turanlı, geçtiğimiz günlerde Aslı İnandık’ın başrolde olduğu “Aslı Gibidir” filminin galasında aşk iddialarına şöyle yanıt vermişti: “Öyle bir şey yok. Bunu bence başka yerde konuşalım, Aslı'nın filminin önüne geçmesin”

Öte yandan Turanlı bugün sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Demirer bu fotoğrafa kalp emojisi koydu. Genç oyuncu da bu yoruma öpücük emojisiyle karşılık verdi.

Son olarak Alara Bozbey ile birliktelik yaşayan Demirer, 2012 yılında evlendiği meslektaşı Özge Borak ile 2 yıl evli kalmıştı.

ASLI TURANLI KİMDİR?



Aslı Turanlı, 1995 yılında dünyaya geldi. Lisansını Marmara Üniversitesi Dış Ticaret ve Uluslararası Amerikan İlişkileri bölümünde tamamladı. Emek Sahnesi’nde bazı oyunlarda rol aldı. Tiyatro Karnaval’da sahnelenen Ferdi Merter’in yönettiği, Kaan Erkal’ın senaryosunu yazdığı ‘Ahh Süreyya’ müzikalinin kadrosuna girdi. Arka Sokaklar dizisiyle dikkatleri üzerine çekti. Daha önce Kim Milyoner Olmak İster Yarışması’na katılan Aslı Turanlı, verdiği bir röportajda ailesinin ve arkadaşlarının ona ‘Şeker Kız' diye seslendiğini ve oyunculuk yapmak istediğini söylemişti.

ATA DEMİRER KİMDİR?

Ata Demirer Biyografisi

Doğum Yeri : Bursa/ Türkiye

Doğum Tarihi : 6.7.1972 -

Ata Demirer



6 Temmuz 1972'de Bursa'da dünyaya geldi. Daha küçük yaşlarda müziğe olan yeteneğini keşfetti. Ortaokul ve liseyi Bursa Erkek Lisesi'nde okuduktan sonra son sınıfta Çelebi Mehmet Lisesi'ne geçti ve buradan mezun oldu. Okul hayatından başarılı olamayan Demirer, ağabeyinin yardımıyla gece kulüplerinde piyanist-şantör olarak çalışmaya başladı. 1991 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü'nü kazanmasıyla İstanbul'a taşındı.



Konservatuvar yılları boyunca İstanbul'da müzisyenlik yapmaya devam etti. Yine o yıllarda arkadaşlarının desteği ile bar komedyenliği denemelerine başladı. Vitamin Grubu üyesi Gökhan Semiz ile olan yakın arkadaşlığı sayesinde 1995 yılında stand up gösterilerine başladı. Aynı zamanda Vitamin Grubunun "Turkish Kovboylar" adlı şarkısındaki gazeli seslendiren kişi de kendisiydi.



E.Ş.E.K Tiyatro Grubunun kurucusu Uğur Uludağ'nın aracılığı ile ilk profesyonel stand up gösterisini gerçekleştirdi. 1995 yılında Asos'ta verdiği müzikli şov sırasında keşfedilerek Dormen Tiyatrosu'nda "Komik Para" adlı oyununda rol aldı. Aynı yıl kendi kurduğu "Ege Kumpanya" adlı gösteri orkestrası ile birçok yerde sahneye çıktı.



Bu dönem Uğur Yücel ile tanışması hayatının dönüm noktalarından biri oldu. Komediye olan tutkusunu keşfetti ve konservatuvarı yarıda bırakarak stand up gösterilerine ağırlık verdi. 1996 ile 1998 yılları arasında bir çok yerde gösteri verdi. Leman Kültür'e oyununun kaydını götürdü ve çok beğenilmesi üzerine 1998 yılının Şubat ayında "Tek Kişilik Dev Kadro" adlı oyunu ile Leman Kültür'de sahne aldı.



Bu oyunu yaklaşık 1000 kez sahnede oynayan sanatçı, oyunda geçen karakterlerin benzerleri ile bir televizyon şovu hazırladı. "Korsan TV" adlı program, ekranda 42 bölüm gösterildi. Televizyonda görülmesi ile şöhreti artan Demirer, daha sonra Vizotele Tuuba, Neredesin Firuze gibi projelerde yer aldı. "Kısık Ateşte 15 Dakika" filmi ile ilk başrolünü aldı. Birçok televizyon dizisinde yer aldı ancak onun yurt çapında tanınması ve sevilmesi "Avrupa Yakası" adlı dizide 3 sezon boyunca canlandırdığı "Volkan" karakteri ile oldu.



İki adet müzik albümü de olan Ata Demirer, daha sonra "Hacıyatmaz" adlı televizyon programına başladı. Gani Müjde tarafından yazılan ve yönetilen "Osmanlı Cumhuriyeti" adlı filmde Osmanlı padişahını canlandırdı. İzlenme rekorları kıran 'Eyyvah Eyvah' serisinden sonra, merakla beklenen yeni filmi 2012 yılında Berlin Kaplanı'yla izleyicilerinin karşısına çıktı. 2014 yılında 'Eyyvah Eyvah' filminin üçüncüsünü çekti.





Ata Demirer, 22 Nisan 2012 tarihinde oyuncu Özge Borak ile evlendi. 13 Kasım 2014 tarihinde boşandılar. 29 Ocak 2019'da Ata Demirer, oyuncu sevgilisi Aslı Turanlı ile aşk yaşadığı iddiaları doğrulandı.



Filmleri :



2001 - 2003 - Tatlı Hayat

2003 - Neredesin Firuze

2003 - Vizontele Tuuba

2004 - 2006 - Avrupa Yakası

2006 - Kısık Ateşte 15 Dakika

2008 - 2009 - Avrupa Yakası

2008 - Osmanlı Cumhuriyeti

2010 - Eyyvah Eyvah

2011 - Eyyvah Eyvah 2

2011 - İstanbul'un Altınları

2012 - Berlin Kaplanı

2014 - Eyyvah Eyvah 3



Senaryo:



2014 - Eyyvah Eyvah 3(Senarist)

2012 - Berlin Kaplanı(Senarist)

2011 - Eyyvah Eyvah 2(Senarist)

2010 - Eyyvah Eyvah(Senarist)



TV Dizileri:



Avrupa Yakası(2004/2008) Volkan Sütçüoğlu

Tatlı Hayat (2001) Koruma Zubuti



Gösterileri:



Tek Kişilik Dev Kadro

Ata Demirer Show

Korsan TV

Havadan Sudan

Anadolu Futbol Kulubü Tanıtımı



TV Programları:



Korsan TV, 2001

Hacıyatmaz, 2007



Albümleri:



Makara, 2005

Exit, 2007