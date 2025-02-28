Asuman ve Ramazan arasında ipler kopar! Boşanma kararı verirler

Beş sezondur izleyici karşısına çıkan Gönül Dağı'nın yüz altmış sekizinci bölümü 1 Mart 2025 Cumartesi akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarına gelecek.

Gönül Dağı'nın yeni bölümünde neler olacak:

Asuman ve Ramazan boşanmaya karar verirler. Bu haber ailede üzüntüyle karşılanır. Amcaoğulları ve eşleri ikiliyi barıştırabilecek midir?

Ciritçi aileyi bir araya toplar. Aile meclisi sırasında neler yaşanacaktır?

Kiraz'ın yeğenleri babaları tarafından alınır. Kiraz ve Sefer ne yapacaktır?

Ramazan şenlikleri için kasabada ihale yapılacaktır. İhaleyi kim kazanacaktır?

Ciritçi Abdullah, torunu Kenan'la birlikte gittikleri hastanede kimi ziyaret edecektir?

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu'nun başrolleri paylaştığı Gönül Dağı'nda, Nazlı Pınar Kaya, Melis Sevinç, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar, Öykü Gürman, Ege Aydan, Erdal Özyağcılar, Süeda Çil, Serkan Kuru, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Burak Can, Nuri Gökaşan, Zümre Meğreli, Hüseyin Sevimli, Öge Sözbaş, Ulviye Karaca, Sait Seçkin, Sercan İnceer, Burak Haktanır, Faruk Karagül, Gözde Dernek, Kaptan Gürman, Öznur Yağcı, Kaan Şençubukçu, Ataberk Tufan, Ömer Batu Dağlı, Bade Irazlı, İmren Şengel, Kübra Balcan, Zeynep Bostancı, Sevilay Gültekin, Mehmet Yiğit Uzunal, Cemil Şahin rol alıyor.