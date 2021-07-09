Ata Demirer'in son hali görenleri şaşırttı!

9 Temmuz 2021 Cuma 11:23 - Güncelleme: 9 Temmuz 2021 Cuma 11:23

Ata Demirer'in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafı görenler inanamadı. Gösterilerinde çoğu zaman kendi kilosuyla dalga geçen Ata Demirer'in oldukça zayıfladığı dikkatlerden kaçmadı. Ünlü komedyenin takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi. İşte Ata Demirer'in son hali...

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde deniz ve güneşin tadını çıkaran Ata Demirer'in Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafında bir hayli kilo verdiği görüldü.

Demirer'e, takipçilerinden doğum günü mesajlarının yanı sıra "Maşallah", "Nasıl kilo verdiniz?", "Kesinlikle daha iyisin", "Kilo harika" şeklinde çok sayıda yorum geldi.

Demirer, Hollywood yıldızı Robert de Niro'nun başrolünde yer aldığı, 1976 yapımı 'Taxi Driver' filminde geçen "Benimle mi konuşuyorsun?" repliğini yazdı.

ATA DEMİRER KİMDİR?

Tam adı Ali Ata Demirer olan oyuncu-komedyen,1972 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Ortaokul ve liseyi Bursa Erkek Lisesi'nde okuduktan sonra son sınıfta Çelebi Mehmet Lisesi'ne geçti ve buradan mezun oldu. Demirer ağabeyinin yardımıyla gece kuluplerinde piyanist-şantör olarak çalışmaya başladı.

1991 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü'nü kazanmasıyla İstanbul'a taşındı.

Okul yıllarında İstanbul'da müzisyenlik yapmaya devam etti. Yine o yıllarda arkadaşlarının desteği ile bar komedyenliği denemelerine başladı. Vitamin Grubu üyesi Gökhan Semiz ile olan yakın arkadaşlığı sayesinde stand up gösterilerine başladı. Aynı zamanda Vitamin Grubunun "Turkish Kovboylar" adlı şarkısındaki gazeli seslendirdi.

Ayrıca aynı grubun İsmail şarkısında rol almış meşhur İsmail karakterini de canlandırmıştır. E.Ş.E.K Tiyatro Grubunun kurucusu Uğur Uludağ'nın aracılığı ile ilk profesyonel stand up gösterisini gerçekleştirdi. 1995 yılında Assos'ta verdiği müzikli şov sırasında keşfedilerek Dormen Tiyatrosu'nda "Komik Para" adlı oyununda rol aldı. Aynı yıl kendi kurduğu "Ege Kumpanya" adlı gösteri orkestrası ile birçok yerde sahneye çıktı.

Konservatuvarı yarıda bırakarak stand up gösterilerine ağırlık verdi. 1996 ile 1998 yılları arasında birçok yerde gösteri verdi. 1998 yılının Şubat ayında "Tek Kişilik Dev Kadro" adlı oyunu ile Leman Kültür'de sahne aldı. Oyunda geçen karakterlerin benzerleri ile bir televizyon şovu hazırladı. "Korsan TV" adlı program, ekranda 42 bölüm gösterildi.

Televizyonda görülmesi ile şöhreti artan Ata Demirer, daha sonra Vizontele Tuuba, Neredesin Firuze gibi filmlerde yer aldı. "Kısık Ateşte 15 Dakika" filmi ile ilk başrolünü aldı. Birçok televizyon dizisinde yer aldı ancak onun yurt çapında tanınması ve sevilmesi "Avrupa Yakası" adlı dizide 3 sezon boyunca canlandırdığı "Volkan" karakteri ile oldu. Oyuncu 1,87 boyundadır.