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Ayasofya'yı görmek için İstanbul'a geliyor

Altın Küre'nin bu yıl ilk kez vereceği ‘Global İkon Ödülü'nü almak için Bodrum'a gelecek olan ünlü Hollywood oyuncusu Sharon Stone, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni görmek için İstanbul'a gelecek.

26 Temmuz 2024 Cuma 09:14 - Güncelleme:
Ayasofya'yı görmek için İstanbul'a geliyor
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Ünlü Hollywood oyuncusu Sharon Stone, Altın Küre'nin bu yıl ilk kez vereceği 'Global İkon Ödülü'nü almak için Bodrum'a gelecek. Oyuncu, tören öncesi tarihi yerleri görmek için İstanbul'a uğrayacak.

SHARON STONE, AYASOFYA-İ KEBİR CAMİ-İ ŞERİFİ'Nİ GÖRMEK İÇİN İSTANBUL'A GELECEK

Dünyaca ünlü oyuncu Sharon Stone, Türkiye'ye geliyor. Altın Küre Ödülleri Uluslararası İkon Ödülü gecesi için ülkemize gelecek sanatçı, 2 Ağustos'da Titanic Luxury Collection Bodrum'da gerçekleşecek gala öncesinde İstanbul'u gezecek.

İlk defa Amerika dışında yapılacak Altın Küre Ödülleri Uluslararası İkon Ödülü galasına katılacak olan Stone, Global İkon Ödülü'nü alacak. Sanatçı, 28 Temmuz'da İstanbul'da olacak. Tarihi yerleri merak eden Stone'nun, başta Ayasofya ve Kapalıçarşı olmak üzere, birçok yeri gezmek istediği öğrenildi.

Bir gün Boğaz turu yapacak olan sanatçının, yetkililerden hiçbir özel istekte bulunmadığı bildirildi. Üç gün İstanbul'da kalacak olan Stone, daha sonra özel uçakla Bodrum'a geçecek. Ödül gecesinden sonra Bodrum'da ayrılmayacak olan sanatçı otelde kalarak, tatil yapacak.

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