25 Ocak 2022 Salı 12:09 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 12:09

Usta oyuncu Ayberk Pekcan, hayatını kaybetti. Geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma alınan oyuncudan dün akşam saatlerinde acı haber geldi. Peki Ayberk Pekcan kimdir neden öldü, hastalığı neydi? ? Ayberk Pekcan hangi dizilerde oynadı? İşte ünlü oyuncunun hayatı, rol aldığı diziler ve ölüm nedeni

AYBERK PEKCAN NEDEN ÖLDÜ HASTALIĞI NEYDİ?

Son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde Artuk Bey karakterine hayat veren Ayberk Pekcan, 2021 yılının Ekim ayında Akciğer kanserine yakalandığını duyurmuştu.

Akciğer kanserinin ilerleyen evrelerinde hastalığını öğrenen Pekcan, yapılan kemoterapi ve diğer tedavilere rağmen yaşamını yitirdi.

KANSERE YAKALANDIĞINI DUYURMUŞTU

Geçen sene ekim ayında sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kansere yakalandığını söyleyen Ayberk Pekcan, "Sevgili dostlar, sırt ağrısı şikayetiyle gittiğim doktorla başlayan süreç bugün bu noktaya geldi. Akciğer kanseri olmuşum. Tümör, karaciğer ve böbrek üstü bezlerine de sıçramış. Maalesef bu hastalık başlangıç evrelerinde hiç belirti vermedi. Kemoterapinin ilk günü. En büyük desteğim, ailem yanımda. Yakındaki arkadaşlarım da öyle. Sağlığıma kavuşmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Sağlık dilekleriniz ve dualarınızı esirgemeyin. Kalın sağlıcakla" demişti.

AYBERK PEKCAN KİMDİR?

Ayberk Pekcan 1970 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

Çocukluğunu ve gençliğini Adana ve Mersin'de geçirdi. İlk ve orta öğrenimini Adana'da, Liseyi Mersin'de okuduktan sonra Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Ana Sanat Dalını bitirdi. Daha sonra İstanbul'da oyunculuk kariyerine başladı.

AYBERK PEKCAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Ihlamurlar Altında, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi ve Keşanlı Ali Destanı adlı televizyon dizilerinde ana rollerde oynadı. 2010 yılında başrolünde oynadığı Saç adlı sinema filmi ulusal ve uluslararası film festivallerinde ödüller aldı. 2012 yılında gösterime giren Aşk ve Devrim adlı sinema filmindeki performansıyla 23. Ankara Uluslararası Film Festivalinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.

AYBERK PEKCAN FİLM VE DİZİLERİ

Mustang (2015) - Erol

Kış Uykusu (2014) - Hidayet

Aşk ve Devrim (2011) - Pala

Saç (2010) - Hamdi

Ali'nin Sekiz Günü (2008) - Hacı

Neredesin Firuze (2003) - Pislik

Şeytan Bunun Neresinde (2002) - Köy

Muhtarı/Terörist Başı

Abdülhamid Düşerken (2002) - Katip Ali Şevki

DİZİLERİ

Diriliş:Ertuğrul (2015) - Artuk Bey

Poyraz Karayel (2014)

Bir Aşk Hikayesi (2013) - Tahsin

Keşanlı Ali Destanı (2011-2012) - Teke Kazım

Kurtlar Vadisi Pusu (2008-2010) - Şemo

Yaprak Dökümü (2007) - Talat

Körfez Ateşi (2005) - Esat

Ihlamurlar Altında (2005) - Ekrem/Aynalı

Emanet ve İhanet (2004) - Ali

Dağlar Dağımdır (2005)

Türkü Filmi (2004)

Taşı Sıksam Suyunu Çıkarırım (2004)

Bir Dilim Aşk (2004) - Bülent

Kurtlar Vadisi (2004) - Doktor

Parmak İzi (2003)

Kampüsistan (2003)

Hayat Bilgisi (2003) - Mustafa

Yarım Elma (2002)

Bayanlar Baylar (2002)Tatlı Hayat (2001)

Çiçek Taksi (1995) - Talat