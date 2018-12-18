Ayça Ayşin Turan kimdir Hakan Muhafız oyuncusu Ayça Ayşin Turan kaç yaşında nerelidir? Başarılı oyuncu Ayça Ayşin Turan biyografisi merak ediliyor. Peki Ayça Ayşin Turan dizileri neler? Çağatay Ulusoy Ayça Ayşin Turan Hakan Muhafız dizisinde başrolü üstleniyor. Dizi severler internetten’’ Ayça Ayşin Turan kim kaç yaşında aslen nereli’’ sorularına yanıt aramaya başladı. Ayça Ayşin Turan, 25 Ekim 1992'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Radyo sinema Televizyon bölümünde eğitimine devam eden oyuncu pek çok dizide rol almıştır. Oyunculuk eğitimini Gazanfer Özcan ve Gönül Ülkü tiyatrosunda alan Ayça Ayşin Turan’ın oyuncu koçu Ferit Selçuk’tur. Ayrıca Sinop Belediye Konservatuarı’nda da eğitim görmüştür. 2011 yılında Dinle Sevgili dizisinde “Gülfem” rolüyle televizyona adım atan oyuncunun asıl çıkışı Karagül dizisindeki “Ada” rolüyle olmuştur. 2014’te yayın hayatına adım atan Karagül dizisinde Ece Uslu, Şerif Sezer, Yavuz Bingöl gibi isimlerle beraber rol almıştır. 26 yaşındaki genç oyuncu son olarak geçtiğimiz gün birinci bölümüyle ekranlarda olan “Meryem” dizisinde ilk başrolünü oynadı. Güzel oyuncu son olarak The Protector” (Hakan: Muhafız) isimli projede yer aldı. İşte Ayça Ayşin Turan hakkında merak edilen son dakika haberler ve en son gelişmele star.com.tr’de…

AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR?

Ayça Ayşin Turan, 25 Ekim 1992'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Radyo sinema Televizyon bölümünde eğitimine devam eden oyuncu pek çok dizide rol almıştır. Oyunculuk eğitimini Gazanfer Özcan ve Gönül Ülkü tiyatrosunda alan Ayça Ayşin Turan’ın oyuncu koçu Ferit Selçuk’tur. Ayrıca Sinop Belediye Konservatuarı’nda da eğitim görmüştür.

2011 yılında Dinle Sevgili dizisinde “Gülfem” rolüyle televizyona adım atan oyuncunun asıl çıkışı Karagül dizisindeki “Ada” rolüyle olmuştur. 2014’te yayın hayatına adım atan Karagül dizisinde Ece Uslu, Şerif Sezer, Yavuz Bingöl gibi isimlerle beraber rol almıştır.

İlk sinema filmi, 2015’te Şükrü Özyıldız ile başrolü paylaştığı Özcan Deniz imzalı “Sevimli Tehlike”dir.

26 yaşındaki genç oyuncu son olarak geçtiğimiz gün birinci bölümüyle ekranlarda olan “Meryem” dizisinde ilk başrolünü oynadı. Güzel oyuncu son olarak The Protector” (Hakan: Muhafız) isimli projede yer aldı.

SİNOP'TAN İSTANBUL'A YOLCULUK

Turan daha önce verdiği bir röportajda en büyük hayalini gerçekleştirmek için Sinop’tan İstanbul’a gelişini şöyle anlatmıştı: “Sinop’ta doğup büyüdüm. Oyunculuk çocukluk hayalimdi gibi bir klişe söylemeyeceğim ama küçük yaşlardan beri ileride ne tür bir meslek yapmam gerektiğini çok iyi biliyordum. Sanatla ilgilenecektim. Bu sayede İstanbul’a kalıcı olarak yerleştim. İstanbul’un kaosu başlarda beni korkuttu. Çok ağladım. Geri dönmeyi düşündüğüm zamanlar oldu ama pes etmedim. En büyük destekçim annemdi.”

HAKAN: MUHAFIZ (THE PROTECTOR) NE ZAMAN BAŞLADI?

Başrolünde Çağatay Ulusoy, Ayça Ayşin Turan ve Hazar Ergüçlü'nün Hakan: Muhafız (The Protector) 14 Aralık'ta Netflix platformu üzerinden izleyici ile buluşacak. The Protector (Hakan: Muhafız) dizisi, Türkiye saati ile 11.00’de yaklaşık 45 dakikalık 10 bölümden oluşan birinci sezonun tamamı yayınlandı.

The Protector‘un konusu ne?

Oyuncu kadrosunda Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık, Mehmet Kurtuluş, Yurdaer Okur, Saygın Soysal ve Burçin Terzioğlu gibi isimlerin yer aldığı The Protector, sıradan bir genç olan Hakan’ın tarihte kendisine verilmiş gizli bir görevle İstanbul’u korumak zorunda olduğunu öğrenmesi ve yaşantısının bir anda altüst olarak epik bir maceraya adım atmasını izliyoruz.

HAKAN: THE PROTECTOR MUHAFIZ KONUSU

Zamanı geldi. The Protector, çok yakında sadece Netflix’te. Hakan'ın sıradan devam eden hayatı, İstanbul’u korumakla yükümlü, gizli ve kadim bir zümreye bağlı olduğunu öğrendiğinde birden altüst olmuştur.

Dizide sıradan ve genç Hakan’ın tarihte kendisine verilmiş gizli bir görevle İstanbul’u korumak zorunda olduğunu öğrenmesi ve yaşantısının bir anda altüst olarak epik bir maceraya adım atmasını izliyoruz.

Geçmişle geleceğin, doğuyla batının buluştuğu 15 milyonluk İstanbul’da Hakan aslında hikayenin başında Kapalı Çarsı’daki bir esnaftan farksız herhangi bir genç. Oysaki çok kısa zamanda doğduğu ve büyüdüğü şehrin gizemli güçlerin tehdidi altında olduğunu öğrenmesiyle onu çok başka bir dünya bekliyor olacak!

Hakan kendisi için çizilmiş kaderine nasıl tepki verecek, kendisi ondan beklenen son muhafız olabilecek mi?

Başrolünü Çağatay Ulusoy’un üstlendiği fantastik drama türündeki dizinin kadrosunda, ünlü oyuncular Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık, Mehmet Kurtuluş, Saygın Soysal ve Burçin Terzioğlu yer alıyor. The Protector, Türkçe ismiyle Hakan: Muhafız’ın yapımcılığını Netflix adına O3 Medya kurucu ortağı Onur Güvenatam üstleniyor.