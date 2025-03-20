İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mart 2025 Perşembe / 21 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0057
  • EURO
    41,4885
  • ALTIN
    3705.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Magazin
  • >
  • Ayça Ayşin Turan'ın yeni projesi belli oldu! İşte partneri...
Magazin

Ayça Ayşin Turan'ın yeni projesi belli oldu! İşte partneri...

İsmail Hacıoğlu ve Ayça Ayşin Turan, TRT tabii platformunda yayınlanacak 'Rüzgarlı Pazar' dizisinde başrolü üstlenecek. İsmail Hacıoğlu ve Ayça Ayşin Turan'ın partner olması hayranlarını heyecanlandırdı.

Haber Merkezi20 Mart 2025 Perşembe 14:26 - Güncelleme:
Ayça Ayşin Turan'ın yeni projesi belli oldu! İşte partneri...
ABONE OL

TRT tabii platformunda izleyiciyle buluşacak "Rüzgarlı Tepe" dizisinin hazırlıkları hız kesmeden sürüyor. Merakla beklenen Rüzgarlı Tepe dizisinin başrol oyuncuları netleşti.

Ayça Ayşin Turan, "Rüzgarlı Tepe" dizisinde Nimet karakterine hayat verecek. Oyuncu, uzun bir aranın ardından yeniden dizi setlerine dönerek hayranlarını sevindirecek.

Diğer yandan, "Sen Ağlama İstanbul" dizisinin erken final yapmasının ardından İsmail Hacıoğlu da setlere geri dönüyor. İsmail Hacıoğlu, Mutlu Kaya'nın aynı adlı romanından uyarlanan "Rüzgarlı Tepe" dizisinde Ateş karakterine hayat verecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.