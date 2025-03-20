Ayça Ayşin Turan'ın yeni projesi belli oldu! İşte partneri...

TRT tabii platformunda izleyiciyle buluşacak "Rüzgarlı Tepe" dizisinin hazırlıkları hız kesmeden sürüyor. Merakla beklenen Rüzgarlı Tepe dizisinin başrol oyuncuları netleşti.

Ayça Ayşin Turan, "Rüzgarlı Tepe" dizisinde Nimet karakterine hayat verecek. Oyuncu, uzun bir aranın ardından yeniden dizi setlerine dönerek hayranlarını sevindirecek.

Diğer yandan, "Sen Ağlama İstanbul" dizisinin erken final yapmasının ardından İsmail Hacıoğlu da setlere geri dönüyor. İsmail Hacıoğlu, Mutlu Kaya'nın aynı adlı romanından uyarlanan "Rüzgarlı Tepe" dizisinde Ateş karakterine hayat verecek.