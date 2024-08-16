Aydemir Akbaş yoğun bakımda

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden 88 yaşındaki Aydemir Akbaş, bir süredir kanserle mücadele ediyordu.

İbrahim Tatlıses, yakın dostu Aydemir Akbaş'ın yoğun bakımda olduğunu duyurdu.

"DUA BEKLİYORUM"

Akbaş ile fotoğrafını paylaşan Tatlıses, "45 yıllık değerli dostum, değerli ağabeyim Aydemir Akbaş şu anda yoğun bakımda... Siz değerli sevenlerimden Aydoşuma dua bekliyorum. Saygılarımla..." dedi.

"KANSER OLDUĞUM NETLEŞTİ"

Öte yandan daha önce de gırtlak kanserini yenen Aydemir Akbaş, geçtiğimiz yılın ocak ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kansere yakalandığını duyurmuştu.

Akbaş, paylaşımında "Yaklaşık 15 günlük tetkiklerin ardından kanser olduğum netleşti. 10 sene önce de benzer şekilde olmuş ve atlatmıştım. Tedavim başladı. Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum, umarım böyle hissetmeye devam eder ve tekrar atlatırım. İlk benden duyun istedim. Yazmaya ve çalışmaya devam" ifadelerini kullanmıştı.