İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Şubat 2026 Cumartesi / 13 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9493
  • EURO
    51,9846
  • ALTIN
    7435.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Magazin
  • >
  • Aylardır yoğun bakımdaydı... Oyuncu İbrahim Yıldız hayatını kaybetti
Magazin

Aylardır yoğun bakımdaydı... Oyuncu İbrahim Yıldız hayatını kaybetti

İstanbul'da geçtiğimiz 15 Ağustos'ta şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen bir ağacın altında kalarak ağır yaralanan 27 yaşındaki oyuncu İbrahim Yıldız, yaklaşık altı aydır süren yaşam mücadelesini kaybetti.

IHA28 Şubat 2026 Cumartesi 07:24 - Güncelleme:
Aylardır yoğun bakımdaydı... Oyuncu İbrahim Yıldız hayatını kaybetti
ABONE OL

Olay, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Orta Mahalle Nur Sokak'ta meydana gelmişti. Şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalan Yıldız, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Genç oyuncu, Kartal'daki bir hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan İbrahim Yıldız'ın akşam saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, yakın arkadaşları Burak Can ve Caner Topçu, Yıldız'ı ziyaret etmek üzere hastaneye gitti. Ancak iki isim, hastaneye ulaştıkları sırada acı haberi aldı.

İbrahim Yıldız'ın cenazesinin, düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Neye uğradığını şaşırdı: Oluşan çukur araçları adeta yuttu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.