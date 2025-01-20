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  • Ayşe Barım soruşturmasında kritik gelişme! Ünlü oyuncu ifadeye çağrıldı
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Ayşe Barım soruşturmasında kritik gelişme! Ünlü oyuncu ifadeye çağrıldı

Menajer Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu Deniz Işın 'mağdur' sıfatıyla ifade vermek üzere Savcılığa çağrıldı.

IHA20 Ocak 2025 Pazartesi 15:25 - Güncelleme:
Ayşe Barım soruşturmasında kritik gelişme! Ünlü oyuncu ifadeye çağrıldı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Serenay Sarıkaya gibi bazı sanatçıların ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarındaki paylaşım ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilerek maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için re'sen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın 'çalışma hürriyetinin ihlali' ve 'şantaj' gibi iddialara ilişkin olduğu öğrenilirken, Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri de uygulanmıştı.

MAĞDUR OLARAK İFADE VERECEK

Geçtiğimiz günlerde tanık sıfatıyla ifade veren Serenay Sarıkaya'nın ardından bu kez oyuncu Deniz Işın'ın 'mağdur' sıfatıyla ifade vermek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağrıldı. Işın'ın yarın 11.00 sıralarında adliyeye gelerek ifade vermesi bekleniyor.

Ünlülerin menajerine soruşturma

Menajer Ayşe Barım'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi

Serenay Sarıkaya'nın ifadesi ortaya çıktı
  • Deniz Işın
  • Ayşe Barım
  • soruşturma

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