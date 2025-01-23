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Ayşe Barım soruşturmasında yeni gelişme: Oyuncu Saban ifade verdi

Oyuncu Nedim Saban'ın, menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 'tanık' sıfatıyla ifadesi alındı.

AA23 Ocak 2025 Perşembe 12:06 - Güncelleme:
Ayşe Barım soruşturmasında yeni gelişme: Oyuncu Saban ifade verdi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Barım hakkında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilip, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için resen başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturmada, oyuncu Nedim Saban "tanık" sıfatıyla savcılıkta ifade verdi.

Saban, İstanbul Adliyesi'ndeki ifade işleminin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ayşe Barım soruşturması ile ilgili çağırıldım ama ben daha çok sektörle ilgili konuştum." dedi.

Gazetecilerin sosyal medyadaki Barım paylaşımını sorması üzerine Saban, "Ben daha çok tiyatro konusunda duyarlı olduğum için çok paylaşım yaptım. Sadece bu son olayla ilgili değil ve konu sadece Ayşe Barım değil. Bu daha çok sektörün sorunu diye düşünüyorum. Yetiştirdiğim öğrencilerin hüznünü ve mutsuzluğunu görünce daha da mutsuz olurum. O yüzden duyarlı olduğum bir konu, dizi ve sinema sektörünü çok bilmediğim için daha çok tiyatro konuştuk." ifadesini kullandı.

- Soruşturma

ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı ola, birçok ünlü oyuncunun menajerliğini de yapan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.

Soruşturma kapsamında Ayşe Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulurken, Barım'ın menajerliğini yaptığı Serenay Sarıkaya "tanık", oyuncu Deniz Işın da "mağdur" olarak ifade vermişti.

  • NedimSaban
  • AyşeBarım
  • IDDanışmanlık

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