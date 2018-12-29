Ayşen Gruda kimdir öldü mü son dakika açıklaması Ayşen Gruda kaç yaşında nereli sağlık durumu nasıl

Ayşen Gruda kimdir öldü mü son dakika haberleri araştırılıyor. Ayşen Gruda kaç yaşında nereli sağlık durumu nasıl? Ayşen Gruda hastalığı KOAH nedir? Ünlü oyuncu Ayşen Gruda hangi dizi ve filmlerde oynamıştı? Ayşen Gruda evlilik yaptığı mı çocukları var mı? Ayşen Gruda ailesi kimdir? soruların yanıtları araştırılan konular arasında. Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Ayşen Gruda ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 74 yaşındaki usta oyuncu Ayşen Gruda ciddi sağlık sorunları ile boğuşurken sevenleri ise özel hayatını ve ailesini merak ediliyor. Alınan son dakika bilgisine göre bir süredir yoğun bakımda tedavisi devam eden ünlü oyuncu Ayşen Gruda'nın doktorları, sanatçının durumunun kötüye gittiğini açıkladı. Gruda bu sabah KOAH alevlenmesi sebebiyle solunum cihazına bağlandı. Şiddetli mide ağrısı şikayetyle hastaneye kaldırılan ve bir süredir yoğun bakımda tedavisi devam eden ünlü oyuncu Ayşen Gruda'nın doktorları sanatçının son durumu hakkında yapılan son dakika açıklamalar ve yeni gelişmeler star.com.tr haber sitemizde.

Yeşilçam'ın birçok filminde rol alan Türk tiyatro ve sinema oyuncusu Ayşen Gruda hakkında doktorundan açıklama geldi. İşte Ayşen Gruda’nın sağlık durumuyla alakalı Uzm. Dr. Ergün Kasapoğlu’ndan gelen açıklama.



Uzm. Dr. Ergün Kasapoğlu: Türk Sinema ve Tiyatrosu’nun Duayen isimlerinden Sevgili Ayşen Gruda'nın durumu ciddiyetini korumaktadır ve tedavisi Derindere Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde devam etmektedir. Bir süredir ileri evre pankreas kanseri sebebiyle hastanemizde tedavi gören değerli tiyatro sanatçımız Ayşen Gruda’nın yoğun bakımda devam eden tedavisi bu sabah KOAH alevlenmesi sebebiyle solunum cihazı desteği ile devam etmektedir.



Pankreas kanserinin 4. evresinde olan hastamız solunum yetmezliği problemi yaşadığı için yoğun bakım ünitemizde solunum cihazına bağlı olarak tedavi edilmeye devam ediyor.

AYŞEN GRUDA SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ayşen Gruda'dan korkutucu haber! Bir süredir yoğun bakımda kanser tedavisi gören Ayşen Gruda'dan korkutan haber. Hastaneden yapılan açıklamada "Ayşen Gruda’nın yoğun bakımda devam eden tedavisi bu sabah KOAH alevlenmesi sebebiyle solunum cihazı desteği ile devam etmektedir" denildi. İşte o açıklama:



Türk Sinema ve Tiyatrosu’nun Duayen isimlerinden Sevgili Ayşen Gruda'nın durumu ciddiyetini korumaktadır ve tedavisi Derindere Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde devam etmektedir.



Bir süredir ileri evre pankreas kanseri sebebiyle hastanemizde tedavi gören değerli tiyatro sanatçımız Ayşen Gruda’nın yoğun bakımda devam eden tedavisi bu sabah KOAH alevlenmesi sebebiyle solunum cihazı desteği ile devam etmektedir.



Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.







AYŞEN GRUDA KİMDİR?



Tiyatroya olan yeteneği küçük yaşlarında aile tarafından fark edildi. Lise eğitiminin babasını vefatıyla yarıda bırakmak zorunda kaldı. Televizyon için hazırladığı skeçlerden birince canlandırdığı bir karakter ile Domates Güzeli olarak anılmaya başladı. Oyunculuğa profesyonel olarak tiyatro sahnelerinde başlayan Ayşen Gruda, daha sonra Yeşilçam’ın unutulmayan oyuncuları arasına girdi. Tiyatro oyuncusu Yılmaz Gruda ile evlendi. Bir çocuğunun olduğu evliliği uzun sürdü fakat bitti.



Kamera karşısına ilk kez Ve Silahlara Veda isimli filmde ile geçen Ayşen Gruda, daha sonra Yeşilçam filmlerinin vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Özellikle aile filmlerinin kadrosunda hep yer alan Ayşen Gruda, 150’ye yakın filmde yer aldı. 1975’te Hanzo isimli filmde Feride karakterini canlandırdı. Film, bebekliğinden ormanda kaybolan ve ayılar tarafından yetiştirilen Hanzo isimli bir adamın yakalanmasını ve sonrasında yaşanan komik olayları anlatıyor. Filmin başrollerinde Kemal Sunal, Meral Zeren, Ayşen Gruda yer aldı.



Daha sonra ise Süt Kardeşler isimli filmde Emine karakterini canlandırdı. Arkadaşının süt kardeşine aşık olan Ramazan, arkadaşı Şaban’ın izin kağıdını alır ve doğruca süt annenin yanına gider. Fakat plandan olmayan dayı, damat ve Gulyabani Ramazan’ın tüm planlarını bozar. Filmin başrollerinde ise Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Ayşen Gruda ve Şener Şen yer aldı. Daha sonra ise Gülen Gözler isimli filmde Fikret karakterini canlandırdı. Film, kızlarını evlendirmek için evini hipotek ettiren Nezaket isimli bir kadının kocasına yakalanmasını ve sonrasında yaşananları anlatıyor. Yeşilçam’ın sevilen aile filmlerinde biri olan Gülen Gözler’in başrollerinde ise Münir Özkul, Adile Naşit, Ahmet Sezerel, Müjde Ar, Ayşen Gruda, Itır Esen ve Şener Şen yer aldı.



Daha sonra ise Davaro isimli filmde Ayşe karakterini canlandırdı. Sevdiği kızı alabilmek için kanlısını öldürmek zorunda kalan Memo, yolu kanlısıyla anlaşma yapmakta bulur ve kanlısı Sülo’yu vurmuş gibi yapar, böylelikle sevdiği kızı alır fakat bu kez kanun peşine düşer ve hapishaneye düşer. Filmin başrollerinde Kemal Sunal, Şener Şen, Pembe Mutlu, Ayşen Gruda ve İhsan Yüce yer aldı. Dizi dünyasına adım atan Ayşen Gruda, 1994’te Kaygısızlar isimli dizide rol aldı. Dizi, Memnun Kaygısız’ın 3 karısı ve 36 çocuğuyla beraber İstanbul’a göç etmesini ve sonrasında yaşananları anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Ercan Yazgan, Halit Akçatepe, Ayşen Gruda, Çiçek Dilligil, Ülkü Duru ve Betül Arım ter aldı.



2014’te ise Ruhumun Aynası isimli dizide Mehpare karakterini canlandırdı. Okuldan yeni mezun olan Elçin kendisine İstanbul’un ara sokaklarında bir psikiyatri kliniği açar fakat çevrede kimse bu duruma alışkın olmadığı için Elçin’i çok zor günler bekler. Dizinin başrollerinde ise Tuba Ünsal, Filiz Ahmet, Barış Yalçın ve Özgürcan Çevik yer aldı. Daha sonra ise sevilen dizi Beş Kardeş’te tol aldı. Dizi, anne ve babalarını depremde kaybeden 5 kardeşin yaşadığı komik olayları anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Serkan Keskin, Osman Sonant, Nadir Sarıbacak, Tansu Biçer, Fatih Artman ve Nihal Yalçın yer aldı.







ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER!



Beş Kardeş-2015

Güvercin Uçuverdi (Sinema Filmi)2015

Seni Seviyorum Adamım (Anneanne) (Sinema Filmi)2014

Ruhumun Aynası (TV Dizisi)2014

Ruhumun Aynası (mehpare) (TV Dizisi)2014

Pek Yakında (Remziye) (Sinema Filmi)2014

Meleklerin Mucizesi (Sinema Filmi)2014

Çakma Hayat (Sinema Filmi)2013

Qüfür (Anukyan) (Sinema Filmi)2013

Hoştanlı Kalaylı Saray (Süt Anne) (TV Dizisi)2013

Bebek İşi (Hayriye) (TV Dizisi)2013

İbret-i Ailem (TV Dizisi)2012

Krem (TV Dizisi)2012

Ya Sonra (Safiye Hanım) (Sinema Filmi)2011

Pazarları Hiç Sevmem (Fevziye) (Sinema Filmi)2011

Leyla ile Mecnun (TV Dizisi) (Hidayet'in Annesi)2012

Huzurum Kalmadı (Hanım Ağa Dilber) (TV Dizisi)2011

Kukuriku - Kadın Krallığı (Sinema Filmi)2010

Gecekondu (Kendisi)Tv Programı2010

Zoraki Başkan (Sebahat) (TV Dizisi)2009

Aile Reisi (Domates Güzeli) (TV Dizisi)2009

Sevgili Düşmanım (TV Dizisi)2008

Peri Masalı (Müzeyyen) (TV Dizisi)2008

Mert İle Gert (Servet Hala) (TV Dizisi)2008

Kötüler Konağı (Emine) (Tv Filmi)2008

Kağıt (Şahane Hanım) (Sinema Filmi)2008

Gece Gündüz (Hayriye) (TV Dizisi)2008

Fesupanallah (Yüksel Teyze ) (TV Dizisi)2007

Cumhur Cemaat (TV Dizisi)2007

İlk Aşk (Hatice Teyze) (Sinema Filmi)2006

İki Aile (Rukiye) (TV Dizisi)2006

Fırtına (Feraye) (TV Dizisi)2006

Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu (Safiye Ana) (Sinema Filmi)2006

Ömer Seyfettin: Perili Köşk (Babaanne) (Tv Filmi)2005

Ömer Seyfettin: Fon Sadristsyn... (Hala) (Tv Filmi)2005

Çılgın Yuva (Güllü) (TV Dizisi)2005

Sen misin Değil misin? (Leman) (TV Dizisi)2005

Keloğlan Kara Prens'e Karşı (Sultan) (Sinema Filmi)2005

Hacivat Karagöz Neden Öldürüld... (Kam Ana) (Sinema Filmi)2005

Güz Yangını (Rukiye) (TV Dizisi)2005

Çemberimde Gül Oya (TV Dizisi) (Konuk oyuncu)2004

Perili Ev (Latife) (TV Dizisi)2004

Dayı (Muazzez) (TV Dizisi)2004

Cennet Mahallesi (Hatice) (TV Dizisi)2004

Yeşilçam Denizi (Dometes Güzeli)Tv Programı2003

Sultan Makamı (Dursun) (TV Dizisi)2003

Hababam Sınıfı: Merhaba (Ayşe Hanım) (Sinema Filmi)2003

Yarı Şakı Yarı Ciddi (TV Dizisi)2000

Tersine Dünya (TV Dizisi)2000

Bana Babamı Anlat (TV Dizisi)2000

Evimiz Olacak mı? (Zevahir) (TV Dizisi)1999

Salacak Öyküleri (TV Dizisi)1998

İlişkiler (Seher) (TV Dizisi)1997

Hayvanlara Dokunduk (TV Dizisi)1997

Ana Kuzusu (Cevriye Hanım) (TV Dizisi)1997

Çılgın Bediş 3. Sezon (Tarih Öğretmeni) (TV Dizisi) 2001

Mesela Dedik (TV Dizisi)1996

Palavra Aşklar (TV Dizisi)1995

Şenlik Var (Aynur) (Sinema Filmi)1994

İnce İnce Yasemince (TV Dizisi)1994

Kızlar Sınıfı (TV Dizisi)1994

Kaygısızlar (Sabriye Kaygısız) (TV Dizisi)1994

İnsanlık Hali (TV Dizisi)1993

Üçüzler (Aynur) (Sinema Filmi)1993

Rumuz Sev Beni (Zekiye) (Sinema Filmi)1993

Ana (Ana) (TV Dizisi)1991

Bir Milyara Bir Çocuk (TV Dizisi)1990

Güzel Bir Gün İçin (Tv Filmi)1989

Süper Baba (Edalı) (Video)1988

Hisseli Harikalar Kumpanyası (Prenses Mehtap) (TV Dizisi)1988

Şam Fıstık (Safinaz) (Sinema Filmi)1987

Çantada Keklik (Video)1987

Seyyar Kamil (Gülbahar) (Sinema Filmi)1987

Gönlü Bol (Emine) (Video)1987

Etme Bulma (Video)1987

Aile Pansiyonu (Hacer) (Sinema Filmi)1987

Yaygara 86 (Sinema Filmi)1986

Olacak O Kadar (TV Dizisi)1986

Neşeye Bak Neşeye (Video)1986

Mavi Muammer 3 / Ölürsün Gülme... (Video)1986

Lotto Kralı (Ayşe) (Video)1986

Kocamın Nişanlısı (Seher) (Video)1986

Kiralık Ev (Ayşe) (Sinema Filmi)1986

Karım Beni Aldatırsa (Zuhal) (Video)1986

Karamanın Koyunu (Sinema Filmi)1986

Huysuz (Video)1986

Hayroş (Sinema Filmi)1986

Ağa Bacı (Kadırgalı Leyla) (Video)1986

Ayşe İle Ali (ayşem) (Ayşe) (Video)1986

Şendul Şaban (Ayşen) (Sinema Filmi)1985

Çileli Damat (Gül'ün Annesi) (Sinema Filmi)1985

Yeter Be (Fatma) (Sinema Filmi)1985

Uyanıklar Dünyası (Ayşe) (Sinema Filmi)1985

Sarı Öküz Parası (Bilonun Hanımı) (Sinema Filmi)1985

Mavi Muammer 2 / Silahtan Ödüm... (Video)1985

Mavi Muammer (Video)1985

Kızlar Sınıfı Yarışıyor (Sinema Filmi)1985

Köşeyi Dönenler (Sinema Filmi)1985

Gazino Bülbülü (Fatma) (Sinema Filmi)1985

Fakir Milyoner (Fehamet) (Video)1985

Deliye Hergün Bayram (Ayşe) (Sinema Filmi)1985

Bir İlkbahar Sabahı (Video)1985

Aşık Oldum (İnci) (Sinema Filmi)1985

Namuslu (Naciye) (Sinema Filmi)1984

Lodos Zühtü (Selma) (Sinema Filmi)1984

Kızlar Sınıfı (Ayten Hoca) (Sinema Filmi)1984

Gırgıriyede Büyük Seçim (Sevim) (Sinema Filmi)1984

Şekerpare (Peyker) (Sinema Filmi)1983

Neşeli Kuklalar (Video)1983

Şıngırdak Şadiye (Dilber) (Sinema Filmi)1982

Çiçek Abbas (Şükriye) (Sinema Filmi)1982

Görgüsüzler (Ayşegül) (Sinema Filmi)1982

Dolap Beygiri (Hacer) (Sinema Filmi)1982

Doktor Civanım (Şadiye) (Sinema Filmi)1982

Buyurun Cümbüşe (Zehra) (Sinema Filmi)1982

Adile Teyze (Ayşe) (Sinema Filmi)1982

Hababam Sınıfı Güle Güle (Melahat) (Sinema Filmi)1981

Gırgıriyede Şenlik Var (Sevim) (Sinema Filmi)1981

Gırgıriye (Sevim) (Sinema Filmi)1981

Davaro (Ayşo ) (Sinema Filmi)1981

Yedi Kocalı Hürmüz (Havva) (TV Dizisi)1980

Renkli Dünya (Ayşe Güngören) (Sinema Filmi)1980

Şark Bülbülü (Fethi'nin Kız Kardeşi) (Sinema Filmi)1979

Doktor (Hemşire Sabahat) (Sinema Filmi)1979

Neşeli Günler (Nilgün) (Sinema Filmi)1978

Avanak Apti (Nevin Şenses) (Sinema Filmi)1978

Şabanoğlu Şaban (Safinaz) (Sinema Filmi)1977

İbo İle Güllüşah (Nazlı) (Sinema Filmi)1977

Çöpçüler Kralı (Hacer) (Sinema Filmi)1977

Seyahatname (TV Dizisi)1977

Sarmaş Dolaş (Müjgan) (Sinema Filmi)1977

Hababam Sınıfı Tatilde (Ayşe) (Sinema Filmi)1977

Gülen Gözler (Fikret) (Sinema Filmi)1977

Öyle Olsun (Ayşe Huyugüzel) (Sinema Filmi)1976

Tosun Paşa (Zekiye ) (Sinema Filmi)1976

Süt Kardeşler (Emine) (Sinema Filmi)1976

Güngörmüşler (Hizmetçi Fatoş) (Sinema Filmi)1976

Gülşah Küçük Anne (Ebe Hanife) (Sinema Filmi)1976

Arabacının Aşkı (Nahide Şerbet) (Sinema Filmi)1976

Aile Şerefi (Ayşe) (Sinema Filmi)1976

Ah Dede Vah Dede (Alev Sururi Seslendirmesi) (Sinema Filmi)1976

Vay Anasına (Sinema Filmi)1975

Televizyon Çocuğu (Recep'in Eşi) (Sinema Filmi)1975

Hanzo (Feride) (Sinema Filmi)1975

Hababam Sınıfı (Yarışma Sunucusu) (Sinema Filmi)1975

Gariban Şakir (Sinema Filmi)1975

Delisin (Şaziment) (Sinema Filmi)1975

Bizim Aile / Merhaba (Feride) (Sinema Filmi)1975

Bitirimler Sınıfı (Cevriye) (Sinema Filmi)1975

Bir Araya Gelemeyiz (Neriman Kıraç) (Sinema Filmi)1975

Ve Silahlara Veda (Sinema Filmi)1966

KOAH nedir?



Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı’nın baş harflerinden oluşan KOAH, enflamasyona bağlı gelişen ilerleyici bir nefes hastalığıdır. Kronik kelimesi, hastalığın uzun süre devam ettiğini, obstrüktif ise nefes borularının tıkandığını ifade etmek için kullanılır. Bu nedenle KOAH’ın, uzun süreler boyunca hava yollarında tıkanmaya neden olan, fakat önlenebilir ve tedavi edilebilir bir akciğer hastalığı olduğu söylenebilir. Bu iltihaplanma, akciğerlerdeki akciğerdeki küçük hava odacıklarının harabiyeti sonucu hava yollarının daralmasıyla oluşur.



Zamanla bu daralma giderek artış gösterir ve hava keseciklerine giren havanın çıkışı zorlaşır. İlerleyen süreçte, akciğerdeki küçük hava yolları iltihap sebebiyle şişer, balgam üreten bezler aşırı çalışmaya başlar ve bunun sonucunda da balgam miktarı artar. Hava keseciklerinde gelişen bu değişimler anormal olarak tanımlanır. KOAH, nefes darlığı, öksürük, balgam çıkartma, hırıltılı solunum ve morarma gibi şikayetlerle kendini gösterir. Dünyada çok yaygın görülen KOAH, en sık ölüme yol açan dördüncü sıradaki hastalıktır. KOAH, hafif hastalık formundan, yoğun bakım gerektirecek kadar kötüleşebilir.



KOAH alevlenmesi nedir?



KOAH hastalığı, “alevlenmeler” olarak tanımlanan bir ilerleyiş gösterir. Yaşanan bu alevlenmeler, hastalığın stabil döneminde olduğundan daha farklı bir tedavi gerektirir. KOAH ölümlerinin en önemli sebebi olan alevlenmelerin hastalığın ilerlemesine büyük katkısı vardır. Akciğer fonksiyonlarına çok hızlı şekilde zarar veren KOAH alevlenmesi, hastanın yaşam kalitesinde bozulmaya neden olurken, komplikasyon ve ölüm risklerinde de artış yaşanmasına zemin hazırlar.