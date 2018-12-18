Ayşen Gruda kimdir son dakika öldü mü Ayşen Gruda kaç yaşında nereli sağlık durumu nasıl

Ayşen Gruda son dakika öldü mü? Ayşen Gruda kimdir kaç yaşında nereli? Ayşen Gruda sağlık durumu nasıl? soruları dün akşam gelen son dakika haberi ile birlikte internet üzerinden araştırılan konular arasında. Alınan son dakika bilgisine göre Tiyatro ve sinema dünyasının duayen ismi Ayşen Gruda Kağıthane'de yer alan özel bir hastaneye kaldırıldı. Türk Sineması’nın usta oyuncuları arasında gösterilen 74 yaşındaki Ayşen Gruda, aniden fenalaşarak Kağıthane’de yer alan özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Uzun süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Gruda’nın sağlık durumu hakkında hastaneden bir açıklama yapıldı. Ayşen Gruda (22 Ağustos 1944, İstanbul) Türk tiyatro ve sinema oyuncusudur. Domates güzeli lakabıyla tanınmıştır. Yeşilçam'ın birçok komedi filminde Şener Şen, Kemâl Sunal ve İlyas Salman gibi önemli isimler ile rol almıştır. Ayben Erman ve Ayten Erman'ın kardeşidir. Ayşen Gruda son dakika haberleri ve yeni gelişmeleri star.com.tr haber sitemizden ulaşabilirsiniz.

AYŞEN GRUDA SAĞLIK DURUMU NASIL?

Türk Sineması’nın usta oyuncuları arasında gösterilen 74 yaşındaki Ayşen Gruda, aniden fenalaşarak Kağıthane’de yer alan özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Uzun süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Gruda’nın sağlık durumu hakkında hastaneden bir açıklama yapıldı.

“TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR”



Hastane yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, Gruda’nın mide kanaması şüphesiyle 10 gün önce rahatsızlandığı ve tedavi altına alındığı, şu an için durumunun stabil olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Sanatçının hastanedeki tedavisinin sürdüren Uz.Dr. Ergün Kasapoğlu Ayşen Guruda'nın sağlık durumu ile ilgili son bilgileri paylaştı. Ayşen Gruda'nın tedavisinin bir süre daha devam edeceğini söyleyen Ergün Kasapoğlu 'Sanatçımız mide kanaması şüphesi ile geldiği hastanede tedavi altına alınmıştır, yapılan tetkikler sonra kan değerlerinin dengelenmesi amacıyla kan verilmiş ve sağlık durumu gözlem altına alınmıştır, sanatçının önceki rahatsızlıklarının da gözlendiği bu süreçte durumu stabil ve tedavisi devam etmektedir' dedi. Yakın bir süreçte taburcu olması beklenmeyen sanatçının önümüzdeki günlerde genel sağlık durumu hakkında net bir açıklama daha tarafınıza yapılacağını söyleyen Uz.Dr. Ergün Kasapoğlu hastanın şuan odasında dinlendiğini söyledi.

AYŞEN GRUDA KİMDİR?



Ayşen Gruda (22 Ağustos 1944, İstanbul) Türk tiyatro ve sinema oyuncusudur. Domates güzeli lakabıyla tanınmıştır. Yeşilçam'ın birçok komedi filminde Şener Şen, Kemâl Sunal ve İlyas Salman gibi önemli isimler ile rol almıştır. Ayben Erman ve Ayten Erman'ın kardeşidir.



HAYATI



Ayşen Gruda, 30 Kasım 1944 tarihinde Erman Ailesi’nin ortanca kızı olarak İstanbul, Yeşilköy’de Osmanlı zamanında karargâh olarak kullanılan bir köşkte doğdu. Babası kara tren makinistiydi. Komedi yeteneği, çocuk yaşta Yeşilköy’deki evlerinde Ermeni komşularının taklidini yaparken ailesi tarafından keşfedildi. Lise ikiye giderken babası vefat etti. Geçim sıkıntısı yüzünden okulu bırakıp çalışmaya başladı. Kardeşi Ayben Erman ve ablası Ayten Erman da kendisi gibi oyuncu olacaktı. Televizyon için yaptığı skeçlerden birinde canlandırdığı “Domates Güzeli Nahide Şerbet” karakterinden sonra lakabı “Domates Güzeli” olarak kaldı.





Ayşen Gruda, Tevfik Bilge’nin turne tiyatrosunda profesyonel oyunculuğa başladı. İlk rolü 1962 yılında “Kongre Eğleniyor” adlı vodvilde küçük bir hizmetçi rolü idi. 1977 yılında 16 senelik tiyatro hayatından sonra televizyonda bir eğlence programı içinde yayınlanan skeçte canlandırdığı “Domates Güzeli Nahide Şerbet” karakterinden sonra herkes tarafından tanındı.



Ayşen Erman, Ankara Meydan Sahnesi’nde tiyatro oyuncusu Yılmaz Gruda ile tanışıp evlendi. Kızları Elvan doğunca Ayşen Gruda bir süre tiyatroya ara verdi. Bu evlilik uzun sürdü. Ayşen Gruda, Yılmaz Gruda’dan boşandıktan sonra da soyadını kullanmayı sürdürdü.



Ayşen Gruda daha sonra yakın dostu Adile Naşit’le birlikte, Ertem Eğilmez filmlerinin çekirdek kadrosunda yer aldı.



Ayşen Gruda, “Mum Söndü”, “Deve Kuşu Kabare”, “Hababam Sınıfı Müzikali”, “Yedi Kocalı Hürmüz” gibi ve müzikallerde yer aldı. Tiyatronun yanı sıra da birçok televizyon programında skeçlerde ve dizilerde oyunculuk yaptı. Sinemada “Tosun Paşa”, “Süt Kardeşler”, “Şabanoğlu Şaban”, “Hababam Sınıfı", “Neşeli Günler” gibi birçok klasikleşmiş Türk sineması örneklerinde oynadı 2014 yılında senaristliğini ve yönetmenliğini Cem Yılmaz’ın yaptığı “Pek Yakında” adlı sinema filminde Cem Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz, Özkan Uğur, Çağlar Çorumlu, Şirincan Çakıroğlu, Tülin Özen ile birlikte rol aldı.



Ayşen Gruda, 1965 yılında tiyatrocu Yılmaz Gruda ile evlendi. Elvan adında bir kızı oldu. Bu evlilik uzun sürdü. Boşandılar.



YER ALDIĞI TV VE SİNEMA FİLMLERİ



Sinema:



Sevgili Komşum (2018) Nebahat

Babamın Ceketi (2018)

Dedemin Fişi (2016)

Kötü Kedi Şerafettin (2016) - Hasene (seslendirme)

Seni Seviyorum Adamım (2014) - Anneanne

Pek Yakında (2014) - Remziye

Pazarları Hiç Sevmem (2012) - Feyziye

Kağıt (2010) - Şahane Hanım

Gece Gündüz (2008) - Hayriye

Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu (2006) - Safiye ana

İlk Aşk (2006) - Hatice

Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? (2006) - Karagöz'ün annesi

Keloğlan Karaprens'e Karşı (2006) - Sultan

Hababam Sınıfı Merhaba (2003) - Ayşe Hanım

Şenlik Var (1994)

Rumuz Sev Beni (1993)

Süper Baba (1988) - Edalı

Aile Pansiyonu (1987)

Seyyar Kamil (1987) - Gülbahar

Ağa Bacı (1986)

Aşık Oldum (1985) - İnci

Uyanıklar Dünyası (1985)

Namuslu (1985)

Fakir Milyoner (1985)

Şendul Şaban (1985) - Ayşen

Gırgıriyede Büyük Seçim (1984) - Sevim

Şekerpare (1983) - Peyker

Çiçek Abbas (1982)

Doktor Civanım (1982)



TV:



Mesut Yar İle Laf Çok (2018) - Konuk

Bizim Hikaye (2018)

İlişki Durumu: Evli

İlişki Durumu: Karışık

Ayrılsak da Beraberiz (dizi, 2015) - Konuk Oyuncu

Beş Kardeş

Ruhumun Aynası

Galip Derviş (2014) - Nine (Konuk Oyuncu)

Hoştanlı – Kalaylı Saray (2013)

Leyla ile Mecnun (dizi)

Petekle 10 Numara

Medyatik

Karışık Aile

Zoraki Başkan

Aile Reisi

Mert ile Gert



Tiyatro:



Dün Gece Yolda Giderken Çok Tuhaf Bir şey oldu

Hisseli Harikalar Kumpanyası-Haldun Dormen

Papaz Kaçtı-Philip King

Bizim Sınıf-Ferhan Şensoy

Yedi Kocalı Hürmüz-Sadık Şendil