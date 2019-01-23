Ayşen Gruda'nın eski eşi Yılmaz Gruda kimdir nereli Yılmaz Gruda kaç yaşında ne iş yapıyor

Ayşen Gruda'nın ölüm haberi üzerine eski eşi olan Yılmaz Gruda kimdiri, yaşı ve hayatı araştırılmaya başlandı. Bizlerde Türk sinema ve tiyatro oyuncusu Ayşen Gruda'nın eski eşi oyuncu Yılmaz Gruda'nın kariyeri ve özel hayatı hakkında bilinmeyenleri sizler için derledik. Oyunculuk kariyeri boyunca çok sayıda başarılı yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Yılmaz Gruda 1956 yılında girdiği Ankara Cep Tiyatrosu'ndaki hayatına halen devam etmektedir. Ekranların sevilen oyuncusu Yılmaz Gruda birçok filmde rol almasına rağmen aynı zamanda şair kişiliği ile de bilinmketedir. Ayşen Gruda 1930'lu yıllarda başlayan hayatında yazdığı şiirler 1950'li yıllarda bazı dergilerde yayımlanmaya başlamıştır. 1956 yılında girdiği devlet tiyatrosunda başlayan oyunculuk yaşamı hala devam eden Yılmaz Gruda 14 Temmuz 1930, İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İşte ünlü oyuncu hakkında merak edilenler..

YILMAZ GRUDA KİMDİR?



Yılmaz Gruda (d. 14 Temmuz 1930, İstanbul), Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, şair, oyun yazarı, çevirmen.



Ankara Ticaret Lisesi'ndeki eğitim sürecini yarıda bırakarak devlet memuru olan Gruda'nın yazdığı şiirler, 1950'li yıllarda, çeşitli dergilerde yayımlanmaya başladı. 1956 yılında girdiği Cep Tiyatrosu'nda başlayan oyunculuk yaşamı, Ankara Devlet Tiyatrosuna ait Küçük Tiyatro'da devam etti. Ankara Meydan Sahnesi ve Nisa Serezli topluluklarında da görev yaptı. Bir süre yeniden memurluk hayatına dönüp, muhasebecilik yaptı. Muammer Karaca tiyatrosunu yönetti. Ayşen Gruda'nın eski eşi olan sanatçı, aynı zamanda Attilâ İlhan ile beraber mavi hareketini yaratan şairlerdendir. Seyirlik tiyatro oyunları da yazıp, çeviriler yapan Gruda'nın eserlerinde geleneksel Türk tiyatrosu ve Çehov etkisi açıkça görülür. Sanatçının yayımlanmış eserleri bulunmaktadır. Kamera önünde de yer alan Yılmaz Gruda, sinema ve dizi filmlerde rol almaktadır.





Ödülleri



Cumhuriyet Gazetesi, Yunus Nadi ödülü, 2003, şiir dalında birincilik, Marathon "Bir Uzun Koşu"



Behçet Aysan şiir ödülü, 1999, Çerçi Zeus



53. Antalya Film Festivali, Onur ödülü, 2016



Eserleri



Bir Başka O - Oratoryo, Kaynak Yayınları, Şubat 2007, ISBN 978-975-343-486-7

Manzum Nasreddin Hoca Fıkraları, Kaynak Yayınları, Haziran 2006, ISBN 978-975-343-457-7

Marathon "Bir Uzun Koşu", Bilgi Yayınevi, Haziran 2002, ISBN 978-975-494-994-0

Çerçi Zeus - Bir Çağdaş Mitoloji Denemesi, Öteki Yayınevi, 1997, ISBN 975-8012-58400-1

Çarmıhtaki Yeni Mehmet, Öteki Yayınevi, 1997, ISBN 975-8012-56-8

Camdaki Düşman, Öteki Yayınevi, 1996,

Bir Çürümüş Kent Belgeseli, Serander Yayınları, 2002, ISBN 975-97589-2-X

Tek Perdelik Dokuz Oyun, Anton Çehov, Bilgi Yayınevi, 1994, ISBN 975-494-437-7

Şu Bizim Tiyatromuz, 1976

Kül Altındaki Kor, Anton Çehov, 1993



Filmografisi



Göktaşı - 2018

Adana İşi - 2015

Sürgün İnek - 2014

Mutlu Ol Yeter (dizi)

Gönül İşleri - Konuk oyuncu

Ulan İstanbul -Dülger Hoca (konuk oyuncu) - 2014

Galip Derviş- Cavit Sönmezoğlu (konuk oyuncu) - 2013

Böyle Bitmesin (dizi) - (2.bölüm: konuk oyuncu) - 2012

İşler Güçler (dizi) Rustem abi - 2012

Suskunlar - (konuk oyuncu) - 2012

Aşk Tesadüfleri Sever - 2011

Bez Bebek(tayfun bey)-2010

Çakıl Taşları-2010 Süleyman

Şeytanın Pabucu - 2008

Aşk Geliyorum Demez - 2009

Kavak Yelleri - 2007

Yabancı Damat - 2004

Gözlerinde Son Gece - 1996

Aylaklar - 1994

Meryem ve Oğulları - 1977

Tek Başına - 1976

Arabacının Aşkı - 1976

Su Perisi Elması - 1976

Güngörmüşler - 1976

Kana Kan - 1976

Şoför - 1976

Aşk Dediğin Laf Değildir - 1976

Kuklalar - 1976

Vur Tatlım - 1975

Diyet - 1975

Nereden Çıktı Bu Velet - 1975

Kartal Yuvası - 1974

Fedai - 1974

Asiye Nasıl Kurtulur? - 1973

Sevda Yolu - 1973

Cano - 1973

Bebek Yüzlü - 1973

Zulüm - 1972

Suya Düşen Hayal - 1972

Bir Kadın Kayboldu - 1971

Ölünceye Kadar - 1970

Herkesin Sevgilisi - 1970

Ağlayan Melek - 1970

Bomba Ahmet - 1970

Kanun Benim - 1966

Karakolda Ayna Var - 1966

Affetmeyen Kadın - 1964

Rüzgar Zehra (Sünger Avcıları) - 1963

Kader Yolcusu - 1961

İstanbul'da Aşk Başkadır - 1961

Suçlu Aşıklar - 1961

Gecelerin Ötesi - 1960

Düşman Yolları Kesti - 1959

Dokuz Dağın Efesi - 1958