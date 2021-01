06 Ocak 2021 Çarşamba 10:56 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 10:56

Türk halk müziği, arabesk fantezi müzik sanatçısı ve oyuncu Azer Bülbül'ün gerçek adı Subutay Kesgin'dir. Sanat camiasında "Arabeskin Titreği", "Titrek Kral" gibi isimlerle ün yapan şarkıcı, gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Azer Bülbül, vefatının 9. yıl dönümünde hayatı ve şarkılarıyla yeniden hatırlandı. Arabeskin titrek kralı; Ağıt, Zordayım, Kör Kurşun, Bana Düştü gibi şarkıları ile milyonlara kendini sevdirdi. Peki Azer Bülbül'ün ölüm sebebi neydi? İşte ölümünün 9. yılında Azer Bülbül'ün hayatı ve şarkıları...

AZER BÜLBÜL NEDEN ÖLDÜ?

Azer Bülbül, 15 Şubat 2001'de uyuşturucu madde kullandığı öne sürülerek 10 ay hapis cezasına çarptırıldı ve cezası daha sonra paraya çevrildi. Şarkcı, 3 yıl uyuşturucu tedavisi gördü. Azer Bülbül, 2012'de yeni albümünün tanıtımını yapmak için Antalya'ya gittiğinde vefat etti. Şarkıcı, Antalya'da kaldığı otel odasında kalp krizi sebebiyle 44 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi İstanbul'a getirilerek Hadımköy Gülbahçe Mezarlığı'na defnedildi.

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede, sanatçının kan ve idrar örneklerinde uyuşturucu ve alkole rastlanmazken, ölmeden önce depresyon ilacı ve Viagra kullandığı, ancak bu ilaçların kalp krizini tetikleyecek dozda olmadığı saptandı.

Bülbül'ün kalbinin harap durumda olduğunu belirten Adli Tıp uzmanları, Kalbini çok ihmal ettiğini ve damarlarının tıkanmış olduğunu belirtmişlerdi.

AZER BÜLBÜL KİMDİR?

Azer Bülbül, 1 Şubat 1967 tarihinde Akyaka, Kars'ta Subutay Kesgin adıyla dünyaya geldi. Ailesi ile Almanya'ya taşınan Bülbül, düğün salonlarında şarkı söylerken ünlü sanatçı Yıldız Tezcan tarafından keşfedildi.

Yıldız Tezcan, ona Azer Bülbül adını verdi. Müzik yaşantısına 1984 yılında çıkardığı "Garip Yolcu" albümü ile başladı. 1985 yılında Mavi Mavi Masmavi filmi ile ilk kez kameralar karşısına geçti.

Arabesk tarzında "Yalan Olur, "Ben Sana Vurgunum", "Fırat" gibi albümleri ile müzik kariyerine hız kesmeden devam etti. Asıl çıkışı 1995 yılında çıkardığı "Ben Babayım" adlı albümüyle yakaladı. Albümünde yer alan "Yaralandın mı Ey Can" , "Dokunmayın Çok Fenayım", "Her An Her Şey Olabilir ve "Çoğu Gitti Azı Kaldı" adlı parçaları popüler oldu. Arabesk müzikte "Baba" ve şarkı söylerken ki tavrı nedeniyle "Titrek Kral " lakapları ile tanındı.

Şarkıcı, 2012 yılında Antalya'da kaldığı otel odasında kalp krizi sebebiyle 44 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi İstanbul'a getirilerek Hadımköy Gülbahçe Mezarlığı'na defnedildi.

ŞARKILARI

1984: Garip Yolcu

1986: Esmerin Adı Oya

1987: Yalan Olur (Yoruldum)

1988: Güzel Kız

1989: Fırat (Yürüyorum)

1990: Ben Sana Vurgunum

1991: Bir Yudum Su

1993: Dağlara Yolculuk

1995 Ben Babayım / Dokunmayın Çok Fenayım

1996: Ağıt (Vasiyet)

1996: Yine Düştün Aklıma Yar / Yaban Eller (düet) Müslüm Gürses

1996: Eline Düştüm (düet) Müslüm Gürses

1996: Arabesk'te Doğudan Esintiler (düet) Seyfi Doğanay

1997: Hayatımın Şarkıları

1998: Zordayım & Canım Yanıyor

1999: Kör Kurşun & Sana Yalan Gelebilir

2000: Dünden Bugüne

2000: Bana Düştü & Neden Dedo

2001: Yalan Sevgiler

2002: Başımda Bela Var / Yarınsızım Ben

2004: Azer Bülbül 2004 / Ateş Düştüğü Yeri Yakar

2005: Seçmeler

2006: Üzülmedim ki

2007: Kalemin Kırıldı

2011: Duygularım

Singlelar

2009: Ne Ağlar Ne Gülersin (Erken Gördüm Hayatı)

2016: Yine Düştün Aklıma Yar/Sensiz Olmuyor