Baby Shark'tan dünya rekoru! 10 milyar görüntülenmeye ulaşan ilk video

NTV 14 Ocak 2022 Cuma 13:23 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 13:23

İnternet dünyasında bir fenomene dönüşen Baby Shark şarkısı ve videosu rekor kırdı. Baby Shark videosu, 10 milyar izlenmeye ulaşan ilk YouTube videosu olarak internet tarihine geçti.



Video, Kasım 2020'de de platformun en çok izlenen videosu olarak rekor kırmıştı.

NTV'nin aktardığına göre, Güney Koreli bir eğitim şirketi olan Pinkfong tarafından hazırlanan video, ilk kez 2016'da çıktığında Asya'da çok popüler olmuştu.

Şarkı, basitliğiyle akıllara yerleşirken, eğlenceli dansı da taklit edilir oldu.

Baby Shark, Nickelodeon TV dizisi olmasıyla ABD'de tanındı.

Şarkının ve meşhur köpekbalığı dansının popülerliği, Washington Nationals beyzbol takımı taraftarlarının stadyumlarda şarkıyı söyleyip dans etmesiyle ABD çapında daha da arttı.