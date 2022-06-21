Merih Öztürk, Balkan Ninnisi dizisinde Jovanka karakteriyle izleyicinin dikkatini çekti. 6 yaşından beri oyunculukla ilgilenen Merih Öztürk; Son Osmanlı Yandım Ali filmi ve İki Aile dizisinde rol almıştır. Peki Balkan Ninnisi'nin Jovanka'sı Merih Öztürk kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte oyuncu hakkında merak edilenler...

BALKAN NİNNİSİ JOVANKA KİM?

Jovanka Üsküplü güzeller güzeli bir kızdır. Sinema ve tiyatroya aşık olan Jovanka doğal bir insandır ve yapaylığı hiç sevmez.

Ertan'a deliler gibi aşıktır ama iki aile gece ile gündüz gibi bir birlerine uzaktır ve iki aşık genç, ailelerini aşklarına bir türlü ikna edemezler.

MERİH ÖZTÜRK KİMDİR?

Merih Öztürk, 1999 yılında Düzce'de doğdu. 2018 yılında Best Model Of Turkey yarışmasında üçüncü olan Öztürk, 6 yaşından itibaren oyunculukla ilgilendi.

Merih Öztürk; Son Osmanlı Yandım Ali, İki Aile, Trt Çocuk Reklamı, Transist Reklamı, Nerde O Yeminler, Danette Reklamı ve Veet Reklamı gibi çeşitli projelerde yer aldı ve Tv programlarına katılarak çocuk oyunculuk yaptı.

2016 yılında 16 yaşında ilk defa Best Model yarışmasına katıldığı sene finalist oldu. 2017 yılında Best Model'e yeniden katılmaya karar verdi ve yine finalist olarak 17 yaşında Best Promising (Gelecek Vaad Eden) ödülünü aldı.

2018 yılında yeniden Best Model of Turkey yarışmasına katılarak 18 yaşında Türkiye 3.'sü seçilen Merih Öztürk, oyunculuk eğitimine devam etti.

Merih Öztürk, İngiltere'de yayınlanan Liverpool Victoria reklamında yer aldı.

Blu TV'de yayınlanan Börü 2039 adlı bilimkurgu dizisinde Güney karakterini canlandırdı. Yakında TRT 1'de yayınlanmaya başlayacak olan Balkan Ninnisi dizisinde başrol olarak Jovanka karakterini canlandırmaktadır.