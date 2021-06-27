27 Haziran 2021 Pazar 16:57 - Güncelleme: 27 Haziran 2021 Pazar 16:57

Baş Belası Nazlı kimdir? sorusu, diziyi izleyenler tarafından merak ediliyor. Dilara Aksüyek, dizide Nazlı Tüzün karakterini canlandırıyor. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunu olan Dilara Aksüyek, İstanbullu Gelin dizisinde İpek Boran rolünü canlandırmıştır. Peki Baş Belası Nazlı (Dilara Aksüyek) kimdir? İşte Dilara Aksüyek'in oynadığı diziler

BAŞ BELASI NAZLI TÜZÜN KİMDİR?

İpek'in en yakın dostu. Tam bir sosyete güzeli. Nazlı'yı makyajsız, saçları yapılmamış, üstü başı özensiz görmek imkansıza yakın. Tez canlı, çoğu zaman agresif bir kadın. Dobra, cesur, cüretkar. Sevdikleri söz konusu olduğunda aşırı korumacı, hatta kıskanç. Aklına geleni yapan, söyleyen, kendine has espri anlayışı ve tarzıyla eğlenceli bir kadın.

DİLARA AKSÜYEK KİMDİR?

Dilara Aksüyek 1987 tarihinde İzmir Karşıyaka'da dünyaya geldi. 34 yaşındaki oyuncu Dilara Aksüyek Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunudur.

İlk rolü 2012 Yılında "Evlerden Biri" dizisinde 'Filiz' karakteri olmuştur. 2013 Yılında Başlayan "Merhamet" adlı dizide Narin'in kardeşi Şadiye'yi canlandırdıktan sonra "Kadim Dostum" adlı dizide Deniz karakterini canlandırdı.

Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde "Mahfiruze Sultan" karakterini canlandırmıştır.

DİLARA AKSÜYEK'İN OYNADIĞI DİZİLER

Evlerden Biri - Filiz

Merhamet - Şadiye

Kadim Dostum - Deniz

Adı Mutluluk - Dolunay

Muhteşem Yüzyıl: Kösem - Mahfiruze Sultan

Mahrumlar - Tanem

İstanbullu Gelin - İpek Boran

Arıza- Füsun Keskin

Dilara Aksüyek şimdilerde Atv'nin yeni dizisi Baş Belası'nda Nazlı karakterine hayat veriyor.