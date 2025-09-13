İSTANBUL 28°C / 20°C
Bengü Kayseri'de sahneyi salladı... Festivalde renkli anlar!

Bengü, Kayseri Kültür Yolu Festivali'nde sahneye çıkarak on binlerce hayranıyla unutulmaz bir geceyi paylaştı. Geçmişten günümüze sevilen şarkılarını seslendiren Bengü, sahnede yaptığı konuşmada kültür ve sanat projelerine sunulan destek için teşekkür etti.

Bengü, Kayseri Kültür Yolu Festivali kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde verdiği konserde on binlerce hayranına unutulmaz bir konser deneyimi yaşattı.

"Kocaman Öpüyorum", "Karma", "Yaralı", "Saygımdan", "Korkma Kalbim" gibi geçmişten günümüze en sevilen şarkılarını söyleyen Bengü, "Cesaretin Var mı Aşka?" yorumuyla da dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Şarkıcı Bengü, sahnede yaptığı konuşmada, "İnanılmaz bir akşamdı bizim için. Kültür ve Turizm Bakanlığı o kadar güzel bir proje yaptı ki. Her seferinde çok eğleniyoruz. Muhteşem sahnelerde sanatı Türkiye'nin her noktasına götürmeye devam edeceğiz" dedi.

