Bengü şehitler anısına Çanakkale Türküsü'nü söyledi!

Şarkıcı Bengü, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde verdiği konserde on binlerce hayranıyla buluştu.

Bengü; "Kuzum", "Saat 3", "Saygımdan" gibi sevilen şarkılarının yanı sıra Türk pop müziğinin unutulmaz eserlerine de yer verdiği repertuvarıyla, dinleyicilerini müzik dolu bir yolculuğa çıkardı.

Bengü dev ekrana yansıtılan Türk bayrağı eşliğinde, "Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Bayrağımız, onlar sayesinde sonsuza kadar dalgalanacak" diyerek yorumladığı "Çanakkale Türküsü" performansıyla Çanakkalelilere duygusal anlar yaşattı.