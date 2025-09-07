İSTANBUL 27°C / 19°C
  Bengü şehitler anısına Çanakkale Türküsü'nü söyledi!
Magazin

Bengü şehitler anısına Çanakkale Türküsü'nü söyledi!

Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nin sekizinci gününde sahneye çıkan Bengü, şehitler anısına Çanakkale Türküsü'nü söyledi!

7 Eylül 2025 Pazar 17:50
Bengü şehitler anısına Çanakkale Türküsü'nü söyledi!
Şarkıcı Bengü, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde verdiği konserde on binlerce hayranıyla buluştu.

Bengü; "Kuzum", "Saat 3", "Saygımdan" gibi sevilen şarkılarının yanı sıra Türk pop müziğinin unutulmaz eserlerine de yer verdiği repertuvarıyla, dinleyicilerini müzik dolu bir yolculuğa çıkardı.

Bengü dev ekrana yansıtılan Türk bayrağı eşliğinde, "Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Bayrağımız, onlar sayesinde sonsuza kadar dalgalanacak" diyerek yorumladığı "Çanakkale Türküsü" performansıyla Çanakkalelilere duygusal anlar yaşattı.

