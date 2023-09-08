Bennu Gerede'nin eski eşi Cem Büyükhanlı hayatını kaybetti! Cem Büyükhanlı kimdir, neden öldü?

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden olan Cem Büyükhanlı hayatını kaybetti. Büyükhanlı'nın vefat haberini eski eşi Bennu Gerede sosyal medya hesabından duyurdu. Bennu Gerede'nin eski eşi Cem Büyükhanlı kimdir, Cem Büyükhanlı neden öldü? İşte detaylar

CEM BÜYÜKHANLI NEDEN ÖLDÜ?

Büyükhanlı Holding'in varisi Cem Büyükhanlı, Bebek semtindeki evinde cansız halde bulundu. Acı haberi eski eşi Bennu Gerede sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Cem Büyükhanlı'nın ölüm nedeni hakkında ise herhangi bir açıklanma bulunmuyor.

Büyükhanlı, daha önce akciğerlerindeki rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi görmüş, yaklaşık bir hafta önce ise taburcu edilmişti.

Bennu Gerede, eski eşi Cem Büyükhanlı'nın vefat haberini sosyal medya hesabından şu şekilde duyurdu;

"Sevgili Cem'im, Gerçekten parlayan bir ışıktın, olağanüstü yetenekli. Ancak ağır bir acı yükü taşıyordun. Çok büyük acı çeken bir ruh, kafese kapatılmış bir hayvan gibiydin, bu dünyanın taşıyamayacağı kadar uçsuz bucaksızdın. Bu gezegende birlikte geçirdiğimiz zaman için minnettarım ve umarım bir sonraki yolculuğunda aradığın sevgiyi ve huzuru bulursun. Kalbimde sonsuza kadar özel bir yerin olacak. Huzur içinde yat." ifadelerini kullandı.

CEM BÜYÜKHANLI KİMDİR?

Cem Büyükhanlı 1974 yılında Ankara'da doğdu. Büyükhanlı Holding'in varisi olan Cem Büyükhanlı oyunculuk ve modellik yaptı.

"Survivor Türkiye Yunanistan" programına katılarak ekranlara gelen isim çeşitli reklamlarda da yer aldı. Kariyerine devam ederken "Kalk Gidelim" adlı dizide de rol aldı. 2010 yılında Bennu Gerede ile evlilik gerçekleştirdi fakat ikili 2011 yılında boşandılar. Çiftin evlilikleri 15 ay sürdü.