24 Mart 2021 Çarşamba 13:36 - Güncelleme: 24 Mart 2021 Çarşamba 13:36

Bensu Soral kaç yaşında? sorusunun cevabı, ablası Hande Soral'ın sosyal medyada ikiz kardeşlerinin doğum günü için yaptığı paylaşım sonrası merak edildi. Oyuncu Bensu Soral ve ikizi Bedirhan Soral sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla birbirlerinin doğum gününü kutladı. İkiliye ablaları Hande Soral da katıldı. Peki Bensu Soral kimdir, kaç yaşına girdi?

Hande Soral, kardeşleri Bensu ve Bedirhan'ın doğum günü için şu paylaşımı yaptı:

Mutlu yıllar diğer yarım Bedirhan Soral ve bizim elimizi bir an olsun bırakmayan aşkımız ablamız Hande Soral! Sizi çok seviyorum." notunu yazdı.

Abla Hande Soral, kardeşleriyle önce ve sonraki hallerini paylaştı. 'Elleriniz hiç ayrılmasın ikizlerim... İyi ki doğdunuz. Sizi çok seviyorum. Not: 2 fotoğraf arası 28 yıldır'

Bensu Soral'ın ikizi Bedirhan Soral ise, "Bu sene eski günlerdeki gibi aynı giyindik bence bu geleneği sürdürmeliyiz, mutlu yıllarımız olsun ikizim" notuyla karşılık verdi.

BENSU SORAL KİMDİR?

Bensu Soral Baş (23 Mart 1991'de Bursa'da doğdu.

Oyuncu Hande Soral'ın kardeşi olan Bensu Soral, İnegöl Turgutalp Anadolu Lisesinden mezundur. Halen Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde grafik üzerine eğitim görmektedir.

Ablası Hande Soral'ın desteğiyle oyunculuğa başlamıştır. İlk defa Yol Ayrımı dizisi ile televizyon ekranlarına çıktı. Aynı zamanda 2008'de vizyona giren Vicdan dizisinin oyuncu kadrosunda yer almıştır. Daha sonra Boynu Bükükler isimli gençlik komedisi dizisinde ana karakterlerin biri olan Miray'ı, 2015'te ise Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Aslı Metiner karakterini canlandırdı.

Ayrıca Murat Dalkılıç'ın "Kader" adlı şarkısına çekilen klipte yer almıştır. Oyuncu 2016 yılında çekilmiş ve büyük reyting toplamış "İçerde" adlı dizide Çetin Tekindor'un canlandırdığı "Kebapçı Celal"in avukatlığını yapan Melek karakterini canlandırmıştır.

2019 yılında Organize İşler: Sazan Sarmalı adlı sinema filminde Nazlı Noyan karakterini canlandırdı.