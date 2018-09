Bensu Soral kimdir eşi Hakan Baş kim ne iş yapıyor Bensu Soral kaç yaşında nereli Bensu Soral kimdir Hakan Baş ile evlendi mi? Hakan Baş kimdir kaç yaşında ne iş yapıyor? Hakan Baş ile evlenen Bensu Soral kaç yaşında nereli? soruların yanıtları magazin gündeminde araştırılan konular arasında. Hakan Baş bu akşam evleneceği oyuncu sevgilisi Bensu Soral'ı baba evinden aldı. İkilinin düğün heyecanı sosyal medyadan paylaşıldı. Hakan Baş ile oyuncu Bensu Soral bu akşam Four Seasons Otel'de nikah masasına oturacak. Hakan Baş, düğüne saatler kala müstakbel eşini baba evinden alarak düğünün yapılacağı otele götürdü. Öte yandan Hakan Baş'ın damatlığındaki detay dikkat çekti. Hakan Baş’ın damatlığının iç cebinde İngiliz aristokratların geleneksel olarak önemli günler şerefine uyguladıkları işleme yer aldı. 23 Mart 1991 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen Bensu Soral, lise öğrenimini İnegöl Turgutalp Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştır. Lise öğreniminin ardından Marmara Üniversitesi Grafik Bölümü'nden mezun olan Soral, 1,63 boyu, güzel fiziği, göz renkleri ve farklı cazibesiyle mankenliğe adım atmıştır. Bensu Soral,bir süre sonra kendisi gibi oyuncu olan ablası Hande Soral'ın destekleriyle mankenliği bırakıp oyunculuğa başlamıştır. Hakan Baş, 1983 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Ortaokul ve lise eğitimini Üsküdar Amerikan Lisesi'nde tamamlayan Hakan Baş, Cornell Üniversitesi'nde aldığı ekonomi lisansının ardından 2 yıl boyunca New York'taki Bank of America'da çalıştı. Bensu Soral kimdir eşi Hakan Baş hakkında merak edilenler star.com.tr'de.

Hakan Baş ile oyuncu Bensu Soral bu akşam Four Seasons Otel'de nikah masasına oturacak. Hakan Baş, düğüne saatler kala müstakbel eşini baba evinden alarak düğünün yapılacağı otele götürdü. Öte yandan Hakan Baş'ın damatlığındaki detay dikkat çekti. Hakan Baş'ın damatlığının iç cebinde İngiliz aristokratların geleneksel olarak önemli günler şerefine uyguladıkları işleme yer aldı. Lise öğreniminin ardından Marmara Üniversitesi Grafik Bölümü'nden mezun olan Soral, 1,63 boyu, güzel fiziği, göz renkleri ve farklı cazibesiyle mankenliğe adım atmıştır. Bensu Soral,bir süre sonra kendisi gibi oyuncu olan ablası Hande Soral'ın destekleriyle mankenliği bırakıp oyunculuğa başlamıştır. Hakan Baş, 1983 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Ortaokul ve lise eğitimini Üsküdar Amerikan Lisesi'nde tamamlayan Hakan Baş, Cornell Üniversitesi'nde aldığı ekonomi lisansının ardından 2 yıl boyunca New York'taki Bank of America'da çalıştı. Bensu Soral kimdir eşi Hakan Baş hakkında merak edilenler star.com.tr'de. BENSU SORAL KİMDİR? KAÇ YAŞINDADIR? 23 Mart 1991 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen Bensu Soral, lise öğrenimini İnegöl Turgutalp Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştır. Lise öğreniminin ardından Marmara Üniversitesi Grafik Bölümü'nden mezun olan Soral, 1,63 boyu, güzel fiziği, göz renkleri ve farklı cazibesiyle mankenliğe adım atmıştır. Bensu Soral,bir süre sonra kendisi gibi oyuncu olan ablası Hande Soral'ın destekleriyle mankenliği bırakıp oyunculuğa başlamıştır. Oyuncu Hande Soral’ın kız kardeşi olan Bensu Soral, lise eğitiminden sonra Marmara Üniveritesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde grafik eğitimi almaya başladı. Üniversite eğitimleri devam eden Bensu Soral, ablasının desteğiyle oyunculuğa başladı. Bir süre modellik yapan oyuncunun yıldızı Tatlı Küçük Yalancılar isimli dizi ile parladı.Bensu Soral 2012’de Yol Ayrımı isimli dizide rol aldı. Dizi, Kurtuluş Savaşı’ndan sonra Türkiye’de yaşanan olayları anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Dolunay Soysert, Engin Altan Düzyatan, Ahmet Uğurlu, İlker Kızmaz, Ali Sürmeli, İbrahim Kendirci ve Haluk Cömert yer aldı. Bensu Soral ikinci kez kamera karşısına Vicdan isimli dizide canlandırdığı Müge karakteri ile geçti. Dizi, yıllar sonra gençlik aşkı Keriman’ın mahalleye dönmesi ile hayatı alt üst olan Yunus isimli bir adamın yaşadıklarını anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Timuçin Esen, Ahu Türkpençe, Devrim Yakut, Atilla Şendil, Bensu Soral ve Fırat Altunmeşe yer aldı.Genç oyuncu Bensu Soral, 2014’te Boynu Bükükler isimli dizide Miray karakterini canlandırdı. Dizi, aynı okulda yaşayan zengin ve fakir öğrencilerin didişmelerinin ve yaşadıkları komik olayları anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Sedef Avcı, Bora Akkaş, Murat Akkoyunlu, Ahmet Saraçoğlu, Bensu Soral, Mine Teber, Ali Tutal ve Çağlar Ertuğrul yer aldı. 2015’te ise Pretty Little Liars isimli Amerikan yapımı dizinin uyarlaması olan Tatlı Küçük Yalancılar’da Aslı karakterini canlandırdı. Dizi, yakın arkadaşları Açelya’nın kaçırılmasından sonra, korku dolu günler yaşayan bir grup gencin yaşadıklarını anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Bensu Soral, Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Burak Deniz ve Beste Kökdemir yer aldı. Dizi reytingler nedeniyle 3 Ekim’de final yaptı.Usta Oyuncu Çetin Tekindor’un yer aldığı İçerde adlı dizide Bensu Soral, Celal’in avukatı olan manevi kızı Melek'i canlandırdı. Yer Aldığı Dizi ve Filmler İçerde- 2016 Tatlı Küçük Yalancılar (Aslı) TV Dizisi 2015 Boynu Bükükler Boynu Bükükler TV Dizisi 2014 Vicdan Vicdan (Müge) TV Dizisi 2013 Yol Ayrımı Yol Ayrımı TV Dizisi 2012 HAKAN BAŞ KİMDİR? KAÇ YAŞINDADIR? Hakan Baş, 1983 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Ortaokul ve lise eğitimini Üsküdar Amerikan Lisesi'nde tamamlayan Hakan Baş, Cornell Üniversitesi'nde aldığı ekonomi lisansının ardından 2 yıl boyunca New York'taki Bank of America'da çalıştı. Ardından İstanbul'da da Raymond James'te 1 yıl boyunca yatırım bankacılığı bölümünde görev alan Baş, Yale Üniversitesi'nde MBA yüksek lisansını tamamladı ve Türkiye'ye 2010 yılında döndü. Bir süre boyunca Garanti Bankası Stratejik Planlama departmanında Başkan Yardımcılığı olarak görev yapmıştır.2010 yılının Ekim ayında Sidar Şahin ile birlikte "Peak Games" adlı bir oyun şirketi kurdu ve ardından 2011 yılının Mart ayında da Alper Özdemir ile birlikte Krombera adlı bir dijital pazarlama ajansı kurdu.2012'nin Şubat ayında e-ticaret alanına atılan Hakan Baş, "Lidyana" adlı e-ticaret şirketini kurmuştur ve 2014-2015 yıllarında Alper Özdemir ile birlikte Anibera adlı animasyon, Probera adlı prodüksiyon ve Berabera adlı PR şirketlerini kurdu.2016 yılında eSpor alanına giriş yapan Hakan Baş, Kaan Karmancı ve Alper Özdemir ile birlikte Supermassive adlı eSpor takımını kurmuştur. Supermassive adlı eSpor takımı, ligdeki ilk yılında şampiyonluğa ulaşmıştır.34 yaşındaki Hakan Baş, aynı zamanda lise ve üniversite yıllarında profesyonel yüzücülük yapmıştır ve eski rekortmen milli yüzücüdür. Fenerbahçe ve Milli Takım adına birçok müsabakada yer alan Baş, Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyesidir.

