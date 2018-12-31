Bensu Soral kimdir, kaç yaşında? Bensu Soral eşi Hakan Baş, kardeşi kimdir, ne iş yapıyor?

Bensu Soral kimdir, kaç yaşında sorusu araştırılıyor. Bensu Soral eşi Hakan Baş kimdir, ne iş yapıyor? İçerde dizisinde adından sıkça söz ettiren güzel ve başarılı oyuncu Bensu Soral O Ses Türkiye Yılbaşı programında yarışıyor. Bensu Soral’ın hayatı programın izleyicileri tarafından araştırılıyor. Bensu Soral, şu anda Diriliş Ertuğrul’da İlbilge karakterine hayat veren Hande Soral’ın kardeşidir. Bensu Soral 23 Mart 1991 İstanbul doğumludur. Bursa'da bulunan İnegöl Anadolu Lisesi'nde öğrenim görmüştür. Halen Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'de grafik üzerine eğitim görmüştür. Ablası Hande Soral'ın da desteğiyle oyunculuğa adım atmıştır. İlk defa Yol Ayrımı dizisi ile ekranlarda yer almıştır. Aynı zamanda 2008'de vizyona giren Vicdan dizisinin oyuncu kadrosunda bulunmuştur. Daha sonra Boynu Bükükler isimli gençlik komedisi dizisinde ana karakterlerin biri olan Miray'a, 2015'te ise Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Aslı Metiner karakterine hayat vermiştir. Ayrıca Murat Dalkılıç'ın "Kader" adlı şarkısına çekilen klipte oynamıştır. Oyuncu 2016 yılında çekilmiş ve büyük reyting toplamış 'İçerde' adlı dizide Çetin Tekindor'un canlandırdığı "Kebapçı Celal"in avukatlığını yapan "Melek" karakterini canlandırmıştır ve bununla da yayın hayatına geri dönmüştür. Bensu Soral ile ilgili merak edilenlere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

BENSU SORAL KİMDİR?

Bensu Soral 23 Mart 1991 İstanbul doğumlu. Bursa'da bulunan İnegöl Anadolu Lisesi'nde öğrenim gördü. Halen Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'de grafik üzerine eğitim görmeye devam etmektedir. Ablası Hande Soral'ın da desteğiyle oyunculuğa başlamıştır.

İlk defa Yol Ayrımı dizisi ile televizyon ekranlarına çıktı. Aynı zamanda 2008'de vizyona giren Vicdan dizisinin oyuncu kadrosunda yer almıştır. Daha sonra Boynu Bükükler isimli gençlik komedisi dizisinde ana karakterlerin biri olan Miray'ı, 2015'te ise Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Aslı Metiner karakterini canlandırdı. Ayrıca Murat Dalkılıç'ın "Kader" adlı şarkısına çekilen klipte yer almıştır. Oyuncu 2016 yılında çekilmiş ve büyük reyting toplamış 'İçerde' adlı dizide Çetin Tekindor'un canlandırdığı "Kebapçı Celal"in avukatlığını yapan "Melek" karakterini canlandırmıştır ve bununla da yayın hayatına geri dönüş yapmıştır.

2012 Yol Ayrımı

2013 Vicdan Müge

2014 Boynu Bükükler

2015 Tatlı Küçük Yalancılar

2016-2017 İçerde

Sinema

2018 Dışarda 2

2019 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı

HAKAN BAŞ KİMDİR?

1983 yılında İstanbul’da doğan Hakan Baş, ortaokul ve lise eğitimini Üsküdar Amerikan Lisesi’nde tamamlamıştır. Lise ve üniversite yıllarında aynı zamanda profesyonel olarak yüzme sporu yapmış, eski rekortmen milli yüzücüdür. Fenerbahçe ve milli takım adına birçok müsabakaya katılmıştır.

Cornell Üniversitesi’nde aldığı Ekonomi lisansının ardından New York’ta Bank of America’da iki yıl, İstanbul’da Raymond James’te bir yıl boyunca yatırım bankacılığı alanında görev almıştır. Yale Üniversitesi’nde tamamladığı MBA yüksek lisansının ardından 2010’da Türkiye’ye dönen Hakan Baş, bir süreliğine Garanti Bankası Stratejik Planlama departmanında Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir.

Yale Üniversitesi’ndeki eğitimi sırasında aldığı ‘İş Planlama’ ve ‘Girişim Sermayesi’ derslerinde üstün başarılar elde etmiş ve bu yönde olan ilgisini keşfetmiş olan Baş, asıl hedefi olan girişimcilik serüvenine ise Garanti Bankası’nda bulunduğu sürede adımını atmıştır. İş dünyasında yatırım bankacılığı yaptığı sürede elde ettiği deneyim ve bilgi birikimini de kullanarak Sidar Şahin’le birlikte Ekim 2010’da Peak Games adlı sosyal oyun şirketini kurmuştur. Peak Games, şu an dünyanın 3. en büyük sosyal oyun şirketi konumundadır.

Peak Games sonrası sektördeki fırsatları değerlendirmeye başlayan Baş, Mart 2011’de Alper Özdemir’le birlikte Krombera isimli dijital pazarlama ajansını kurmuştur. Geçtiğimiz iki sene boyunca hızla büyüyen Krombera, şu an farklı sektörlerin lider oyuncularına dijital alanda 360 derece hizmet vermektedir.

Son yıllarda e-ticaret sektöründeki hareketliliği de değerlendirmek isteyen Hakan Baş, 2012 Şubat ayında şu an Türkiye’nin önde gelen moda e-ticaret sitelerinden olan Lidyana.com’u kurmuştur. Kuruluştan sonra 18 ay içinde Rus yatırım fonu Runet ve Alman yatırım grubu Burda International’dan iki tur yatırım alan Lidyana.com, Wired UK dergisinin 2012’deki “Avrupa’nın En Gözde Girişimleri” listesine Türkiye’den liste başı olarak girmiştir.

2014 ve 2015 senelerinde Alper Özdemir’le beraber Anibera adlı animasyon, Probera adlı prodüksiyon ve Berabera adlı PR şirketlerini kurmuşlardır, ve tüm bu şirketleri Bera Medya Grubu adı altında toplamışlardır.

2016’da ise espor alanına hızlı bir giriş yapan Hakan Baş, Kaan Karamancı ve Alper Özdemir’le beraber Supermassive adlı LoL takımını kurmuş ve bu takım ilk senesinde şampiyon olmuştur. Son olarak da genç bir ekiple Groop adlı bir chat uygulaması kurmuşlardır.

Bilgi Üniversitesi, ODTÜ ve İTÜ tarafından farklı yıllarda “yılın girişimcis” olarak ödüllendirilen Hakan Baş, aynı zamanda Wired UK tarafından “teknolojiye yön veren global 100 isim”den biri olarak adlandırılmıştır.

Hakan Baş aynı zamanda Türkiye Girişimcilik Vakfı kurucu YK üyesi, Endeavor Türkiye Danışma Kurulu üyesi, SosyalBen YK üyesi, Büyük Kulüp üyesi ve Fenerbahçe SK kongre üyesidir.

O Ses Türkiye Yılbaşı canlı izle sorusu araştırılıyor. 2018 O Ses Türkiye Yılbaşı özel ünlüler kim kazandı? O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Birbirinden ünlü isimlerin katıldığı programda birinci olanın kim olacağı araştırılıyor. Yeni yıl için kutlamalar hız kazandı. 31 Aralık gecesi yılbaşı kutlamaları yapılacak. 1 Ocak resmi tatil olacak. Vatandaşlar televizyon programlarını merak ediyorlar. TV 8 geleneği bozmayarak bu sene de O Ses Türkiye yarışmasını ekrana getiriyor. Jüri koltuğunda Hadis, Seda Sayan, Beyazıt Öztürk ve Murat Boz’un oturduğu sevilen yarışmaya birbirinden ünlü isimler konuk oluyor. O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüne; İrem Helvacıoğlu, Aytaç Şaşmaz, Demet Özdemir, Can Yaman, Bensu Soral, Aslıhan Gürbüz, Caner Cindoruk, Beren Gökyıldız, , Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Hazer Amani, Enis Arıkan, Doğu Demirkol, Tarık Ünlüoğlu, Aydemir Akbaş, Kerem Alışık ve Ezgi Eyüboğlu yarışacak. Hangi ismin ve jürinin birinci olacağı ise merak konusu. O Ses Türkiye’de birinci olan isim açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir. İzleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2018-2019’da da heyecanla takip ediliyor. O Ses Türkiye canlı yayın izleme linki yoğun ilgi görüyor. TV 8’in sevilen yarışması yılbaşı akşamı da sevenlerine eşlik ediyor. Yeni yıl heyecanı tüm Türkiye’yi sararken kutlamalarını evlerinde yapanlar için TV 8 müzik ziyafeti sunuyor. TV 8 geleneği bozmayarak bu sene de O Ses Türkiye yarışmasını ekrana getiriyor. Jüri koltuğunda Hadis, Seda Sayan, Beyazıt Öztürk ve Murat Boz’un oturduğu sevilen yarışmaya birbirinden ünlü isimler konuk oluyor. O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüne; İrem Helvacıoğlu, Aytaç Şaşmaz, Demet Özdemir, Can Yaman, Bensu Soral, Aslıhan Gürbüz, Caner Cindoruk, Beren Gökyıldız, , Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Hazer Amani, Enis Arıkan, Doğu Demirkol, Tarık Ünlüoğlu, Aydemir Akbaş, Kerem Alışık ve Ezgi Eyüboğlu yarışacak. Hangi ismin ve jürinin birinci olacağı ise merak konusu. O Ses Türkiye’de birinci olan isim açıklanır. Bir gelenek halini alan O Ses Türkiye’de geçtiğimiz yıl; Cenk Tosun, Yılmaz Vural, Erkan Petekkaya, Halil Ergün, Kerem Tunçeri, Defne Samyeli, Pınar Deniz, Gizem Karaca, Ceyda Düvenci & Bülent Şakrak ve Tolga Sarıtaş sahne almıştır. Birbirinden ünlü isimlerin katıldığı programa Cem Yılmaz esprileri ile damga vururken, ünlü isimler sahne performanslarıyla parmak ısırtmıştı.

BENSU SORAL’IN KARDEŞİ KİMDİR?

Bensu Soral’ın kardeşi herkesi tanıdığı bir isim olan Hande Soral’dır.