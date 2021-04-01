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  • Berdan Mardini'nin 11 yıl süren evliliği sona erdi
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Berdan Mardini'nin 11 yıl süren evliliği sona erdi

Türkücü Berdan Mardini ile 2010 yılında evlendiği Fatoş Mardini, 'şiddetli geçimsizlik' nedeniyle boşandı.

DHA01 Nisan 2021 Perşembe 07:58 - Güncelleme: 01 Nisan 2021 Perşembe 07:58
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Berdan Mardini'nin avukatı Nezir Burak Beliktay, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin değerli sanatçılarından müvekkilimiz Berdan Mardini'nin boşanma süreci ile ilgili bir kısım ulusal basın ve haber ajanslarında yapılan haberlere ilişkin kamuoyuna açıklama yapma zarureti hasıl olmuştur.

"ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK NEDENİYLE BOŞANDILAR"

Taraflar arasında evliliklerinin başlangıcında bulunan duygu ve düşünce birliği zamanla yerini fikri çatışmaya bırakmış olup şiddetli geçimsizlik halinin doğması sebebiyle ortak yaşam her iki taraf açısından da çekilemez hale gelmiştir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle taraflar ayrılma kararı almışlardır.

"ÇOCUKLARIN VELAYETİ BABADA KALACAK"

Taraflar boşanmanın mali ve sair sonuçları ile velayetin babada kalması hususlarında mutabık kalarak anlaşmalı boşanma yoluyla 29 Mart 2021 tarihinde evliliklerini sonlandırmışlardır. Bu süreçte müvekkilimiz hakkında sosyal medya ve basın organlarında hakaret ve iftirada bulunan kişilerle ilgili yasal haklarımızı kullanacağımızı önemli bildiririz"

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