13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8109
  • 6,5642
  • 238.188
  • 96.365
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

MAGAZİN

  1. Haberler
  2. Magazin

Eser Yenenler’in sevgilisi Berfu Yıldız kaç yaşında, nerelidir? Berfu Yıldız kimdir?

Berfu Yıldız kimdir? Eser Yenenler’in sevgilisi Berfu Yıldız kaç yaşında, nerelidir? Eser Yenenle’in sevgilisi Berfu Yıldız hamile mi? Eser Yeneler baba mı oluyor? Sosyal medya ve Eser Yenenler takipçileri bu sorulara yanıt arıyor. Haziran ayında evlenecek olan çift hakkında Berfu Yıldız’ın hamile olması ortalığı karıştırdı. Eser Yenenler- Berfu Yıldız'ın Maslak'ta bulunan bir hastaneye check-up yaptırmak için gittiğinde güzel isimin 3 haftalık hamile olduğu haberini aldığı iddia ediliyor. Hayattaki en büyük arzusunun baba olmak olduğunu verdiği bir röportajda ifade eden Eser Yenenler'in Berfu Yıldız'dan aldığı bu mutlu haber sonrası mutluluktan havalara uçtuğu da öğrenildi. İşte haberimizin detayları...

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 

Eser Yenenler’in sevgilisi Berfu Yıldız hamile mi? Eser Yeneler baba mı oluyor? Bu sorular sosyal medya ve magazin dünyasına bomba gibi düştü. Haziran ayında evlenecek olan çift hakkında Berfu Yıldız’ın hamile olması ortalığı karıştırdı. Eser Yenenler- Berfu Yıldız'ın Maslak'ta bulunan bir hastaneye check-up yaptırmak için gittiğinde güzel isimin 3 haftalık hamile olduğu haberini aldığı iddia ediliyor. Peki, Berfu Yıldız kimdir? Eser Yenenler’in sevgilisi Berfu Yıldız kaç yaşında, nerelidir? İşte haberimizin detayları...

ESER YENENLER’İN SEVGİLİSİ BERFU YILDIZ HAMİLE Mİ?

2 yılı aşkın süredir aşk yaşayan ve 9 Haziran tarihinde gerçekleşecek düğün ile hayatını birleştirecek olan Eser Yenenler-Berfu Yıldız çiftinden sevindiren haber geldi. Maslak'ta bulunan bir hastaneye check-up yaptırmak için giden ve 3 haftalık hamile olduğu ortaya çıkan Berfu Yıldız'ın bu haberle duygulandığı ve bir hayli mutlu olduğu öğrenildi.

"HAYATIMIN EN GÜZEL SÜRECİNDEN GEÇİYORUM"
 
Eser Yenenler, baba olacağıyla ilgili olarak ise, "Hayatımın en güzel sürecinden geçiyorum. Bu mutluluk tarif edilemez. Nazardan korkuyoruz doğrusu o yüzden daha fazla da konuşmak istemiyorum. Düğün tarihimizde de bir değişiklik yok. İkimizinde hayalinde kır düğünü var. O yüzden Haziran ayında, güzel bir hava da gerçekleşmesini istiyoruz" dedi.
 

BERFU YILDIZ KİMDİR?

2 yılı aşkın süredir aşk yaşayan ve 9 Haziran tarihinde gerçekleşecek düğün ile hayatını birleştirecek olan Eser Yenenler-Berfu Yıldız çiftinden sevindiren haber geldi. Maslak'ta bulunan bir hastaneye check-up yaptırmak için giden ve 3 haftalık hamile olduğu ortaya çıkan Berfu Yıldız'ın bu haberle duygulandığı ve bir hayli mutlu olduğu öğrenildi.

ESER YENENLER KİMDİR?
 
Eser Yenenler, 14 Şubat 1984 tarihinde Bursa‘da doğmuştur.
 
11 yaşında tiyatroya başladı. İlk ve orta okulu Bursa’da okudu, Liseyi ise Bursa Gazi Anadolu Lisesi’nde okumuştur. Daha sonra da Marmara Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. 6 yaşındayken babası vefat etmiştir.
 
Eser Yenenler, her sene “Çakırkeyf” adlı rock grubuyla lisenin mezuniyet törenine katılmaktadır.
 
Sırasıyla Bursa Belediye Gençlik Tiyatrosu’nda, Bursa Devlet Tiyatrosu’nda, İstanbul Akademi Hayat’ta ve son olarak 2006 yılında Yılmaz Erdoğan‘ın yönettiği BKM (Beşiktaş Kültür Merkezi) Mutfak’ta yer aldı.
 
BKM Mutfak oyuncularının hazırladığı Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programında sunuculuk, yazarlık ve oyunculuk yaptı.
 
2003 yılında ilk televizyon tecrübesi olan Aliye dizisinde Özgür karakterini canlandırmıştır. Bir dönem Star tv’de Eyvah Düşüyorum adlı yarışma programını sunmuştur.
 
2013 yılında yeni sezon “Yetenek Sizsiniz Türkiye” yetenek yarışmasında Sergen Yalçın‘ın yerine jüri görevine başladı.
 
BKM Mutfak’tan arkadaşları İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç ile Star TV’de 3+1 programına başladı. Daha sonra Acun Medya yapımcılığında, 3 Adam ismiyle yayınlanmaya başlayan program halen devam etmektedir. Bunun yanında, “Yetenek Sizsiniz Türkiye” yarışmasında, Acun Ilıcalı, Murat Boz ve Özgü Namal ile birlikte jüri üyeliği yapmaktadır.
 
2015 yılında TV8 kanalında yayınlanan sunuculuğunu Acun Ilıcalı‘nın üstlendiği Yetenek Sizsiniz 2015 programında, Eser Yenenler, Seda Bakan ve Ali Taran ile birlikte jüri üyeliği yaptı.
 
2015 yılında Bana Baba Dedi filminde başrol oynadı.
 
TV 8'de "3 Adam" adlı programı sunmaya devam etmektedir.

Filmografisi
2004 Aliye
2006 Fırtına
2006 - 2007 Bir Demet Tiyatro
2008 - 2011 Çok Güzel Hareketler Bunlar
2012 Eyvah Düşüyorum
2013 Benzemez Kimse Sana (TV programı)
2013-günümüz 3 Adam
2013 Yetenek Sizsiniz Türkiye
2015 Bana Baba Dedi
 

AK Parti Yardımcısı Yavuz´dan YSK çıkışında önemli açıklamalar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan: Belarus ile 6 anlaşma imzalandı

Başkan Erdoğan: Belarus ile 6 anlaşma imzalandı

Onay çıktı! Araçlarda zorunlu olacak

Onay çıktı! Araçlarda zorunlu olacak

Türk devinden Afganistan çıkarması

Türk devinden Afganistan çıkarması

10 bin liralık otomobille drift yaptı 7 bin 710 lira ceza yedi

10 bin liralık otomobille drift yaptı 7 bin 710 lira ceza yedi

AK Parti seçim sonuçlanıncaya kadar mazbata verilmemesi için başvurdu

AK Parti seçim sonuçlanıncaya kadar mazbata verilmemesi için başvurdu

İstanbul için olağanüstü süreç nasıl işleyecek?

İstanbul için olağanüstü süreç nasıl işleyecek?

3 ilçe 2 Haziran'da yeniden sandığa gidecek

3 ilçe 2 Haziran'da yeniden sandığa gidecek

İsviçre medyasından İstanbul Havalimanı'na büyük övgü

İsviçre medyasından İstanbul Havalimanı'na büyük övgü
 

POPÜLER HABERLER

ABD, Romanya’da THAAD füze savunma sistemini kullanacak

ABD, Romanya’da THAAD füze savunma sistemini kullanacak

Diriliş Ertuğrul 144. yeni bölüm: O isim idam edilerek diziden ayrılıyor mu

Diriliş Ertuğrul 144. yeni bölüm: O isim idam edilerek diziden ayrılıyor mu

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Tarihi Notre Dame Katedrali'ndeki yangından görüntüler

Tarihi Notre Dame Katedrali'ndeki yangından görüntüler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA