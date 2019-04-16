Eser Yenenler’in sevgilisi Berfu Yıldız kaç yaşında, nerelidir? Berfu Yıldız kimdir?

Eser Yenenler’in sevgilisi Berfu Yıldız hamile mi? Eser Yeneler baba mı oluyor? Bu sorular sosyal medya ve magazin dünyasına bomba gibi düştü. Haziran ayında evlenecek olan çift hakkında Berfu Yıldız’ın hamile olması ortalığı karıştırdı. Eser Yenenler- Berfu Yıldız'ın Maslak'ta bulunan bir hastaneye check-up yaptırmak için gittiğinde güzel isimin 3 haftalık hamile olduğu haberini aldığı iddia ediliyor. Peki, Berfu Yıldız kimdir? Eser Yenenler’in sevgilisi Berfu Yıldız kaç yaşında, nerelidir? İşte haberimizin detayları...

ESER YENENLER’İN SEVGİLİSİ BERFU YILDIZ HAMİLE Mİ?

2 yılı aşkın süredir aşk yaşayan ve 9 Haziran tarihinde gerçekleşecek düğün ile hayatını birleştirecek olan Eser Yenenler-Berfu Yıldız çiftinden sevindiren haber geldi. Maslak'ta bulunan bir hastaneye check-up yaptırmak için giden ve 3 haftalık hamile olduğu ortaya çıkan Berfu Yıldız'ın bu haberle duygulandığı ve bir hayli mutlu olduğu öğrenildi.

"HAYATIMIN EN GÜZEL SÜRECİNDEN GEÇİYORUM"

Eser Yenenler, baba olacağıyla ilgili olarak ise, "Hayatımın en güzel sürecinden geçiyorum. Bu mutluluk tarif edilemez. Nazardan korkuyoruz doğrusu o yüzden daha fazla da konuşmak istemiyorum. Düğün tarihimizde de bir değişiklik yok. İkimizinde hayalinde kır düğünü var. O yüzden Haziran ayında, güzel bir hava da gerçekleşmesini istiyoruz" dedi.

BERFU YILDIZ KİMDİR?

2 yılı aşkın süredir aşk yaşayan ve 9 Haziran tarihinde gerçekleşecek düğün ile hayatını birleştirecek olan Eser Yenenler-Berfu Yıldız çiftinden sevindiren haber geldi. Maslak'ta bulunan bir hastaneye check-up yaptırmak için giden ve 3 haftalık hamile olduğu ortaya çıkan Berfu Yıldız'ın bu haberle duygulandığı ve bir hayli mutlu olduğu öğrenildi.

ESER YENENLER KİMDİR?

Eser Yenenler, 14 Şubat 1984 tarihinde Bursa‘da doğmuştur.

11 yaşında tiyatroya başladı. İlk ve orta okulu Bursa’da okudu, Liseyi ise Bursa Gazi Anadolu Lisesi’nde okumuştur. Daha sonra da Marmara Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. 6 yaşındayken babası vefat etmiştir.

Eser Yenenler, her sene “Çakırkeyf” adlı rock grubuyla lisenin mezuniyet törenine katılmaktadır.

Sırasıyla Bursa Belediye Gençlik Tiyatrosu’nda, Bursa Devlet Tiyatrosu’nda, İstanbul Akademi Hayat’ta ve son olarak 2006 yılında Yılmaz Erdoğan‘ın yönettiği BKM (Beşiktaş Kültür Merkezi) Mutfak’ta yer aldı.

BKM Mutfak oyuncularının hazırladığı Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programında sunuculuk, yazarlık ve oyunculuk yaptı.

2003 yılında ilk televizyon tecrübesi olan Aliye dizisinde Özgür karakterini canlandırmıştır. Bir dönem Star tv’de Eyvah Düşüyorum adlı yarışma programını sunmuştur.

2013 yılında yeni sezon “Yetenek Sizsiniz Türkiye” yetenek yarışmasında Sergen Yalçın‘ın yerine jüri görevine başladı.

BKM Mutfak’tan arkadaşları İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç ile Star TV’de 3+1 programına başladı. Daha sonra Acun Medya yapımcılığında, 3 Adam ismiyle yayınlanmaya başlayan program halen devam etmektedir. Bunun yanında, “Yetenek Sizsiniz Türkiye” yarışmasında, Acun Ilıcalı, Murat Boz ve Özgü Namal ile birlikte jüri üyeliği yapmaktadır.

2015 yılında TV8 kanalında yayınlanan sunuculuğunu Acun Ilıcalı‘nın üstlendiği Yetenek Sizsiniz 2015 programında, Eser Yenenler, Seda Bakan ve Ali Taran ile birlikte jüri üyeliği yaptı.

2015 yılında Bana Baba Dedi filminde başrol oynadı.

TV 8'de "3 Adam" adlı programı sunmaya devam etmektedir.

Filmografisi

2004 Aliye

2006 Fırtına

2006 - 2007 Bir Demet Tiyatro

2008 - 2011 Çok Güzel Hareketler Bunlar

2012 Eyvah Düşüyorum

2013 Benzemez Kimse Sana (TV programı)

2013-günümüz 3 Adam

2013 Yetenek Sizsiniz Türkiye

2015 Bana Baba Dedi