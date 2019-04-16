Eser Yenenler’in sevgilisi Berfu Yıldız kaç yaşında, nerelidir? Berfu Yıldız kimdir?
Berfu Yıldız kimdir? Eser Yenenler’in sevgilisi Berfu Yıldız kaç yaşında, nerelidir? Eser Yenenle’in sevgilisi Berfu Yıldız hamile mi? Eser Yeneler baba mı oluyor? Sosyal medya ve Eser Yenenler takipçileri bu sorulara yanıt arıyor. Haziran ayında evlenecek olan çift hakkında Berfu Yıldız’ın hamile olması ortalığı karıştırdı. Eser Yenenler- Berfu Yıldız'ın Maslak'ta bulunan bir hastaneye check-up yaptırmak için gittiğinde güzel isimin 3 haftalık hamile olduğu haberini aldığı iddia ediliyor. Hayattaki en büyük arzusunun baba olmak olduğunu verdiği bir röportajda ifade eden Eser Yenenler'in Berfu Yıldız'dan aldığı bu mutlu haber sonrası mutluluktan havalara uçtuğu da öğrenildi. İşte haberimizin detayları...
Eser Yenenler’in sevgilisi Berfu Yıldız hamile mi? Eser Yeneler baba mı oluyor? Bu sorular sosyal medya ve magazin dünyasına bomba gibi düştü. Haziran ayında evlenecek olan çift hakkında Berfu Yıldız’ın hamile olması ortalığı karıştırdı. Eser Yenenler- Berfu Yıldız'ın Maslak'ta bulunan bir hastaneye check-up yaptırmak için gittiğinde güzel isimin 3 haftalık hamile olduğu haberini aldığı iddia ediliyor. Peki, Berfu Yıldız kimdir? Eser Yenenler’in sevgilisi Berfu Yıldız kaç yaşında, nerelidir? İşte haberimizin detayları...
ESER YENENLER’İN SEVGİLİSİ BERFU YILDIZ HAMİLE Mİ?
2 yılı aşkın süredir aşk yaşayan ve 9 Haziran tarihinde gerçekleşecek düğün ile hayatını birleştirecek olan Eser Yenenler-Berfu Yıldız çiftinden sevindiren haber geldi. Maslak'ta bulunan bir hastaneye check-up yaptırmak için giden ve 3 haftalık hamile olduğu ortaya çıkan Berfu Yıldız'ın bu haberle duygulandığı ve bir hayli mutlu olduğu öğrenildi.
BERFU YILDIZ KİMDİR?
2 yılı aşkın süredir aşk yaşayan ve 9 Haziran tarihinde gerçekleşecek düğün ile hayatını birleştirecek olan Eser Yenenler-Berfu Yıldız çiftinden sevindiren haber geldi. Maslak'ta bulunan bir hastaneye check-up yaptırmak için giden ve 3 haftalık hamile olduğu ortaya çıkan Berfu Yıldız'ın bu haberle duygulandığı ve bir hayli mutlu olduğu öğrenildi.
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